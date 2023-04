F1 : Crash Ocon-Gasly, Alpine sort du silence

La rédaction

Le Grand Prix d'Australie a tenu toutes ses promesses dimanche dernier. Max Verstappen a remporté une course émaillé par trois drapeaux rouges, pour autant de départ arrêtés, ce qui constitue un record dans l'histoire de la Formule 1. Du côté d'Alpine, on a assisté au premier accrochage entre ses deux Français, Esteban Ocon et Pierre Gasly lors du deuxième départ arrêté. L'écurie française a réagi à cet accident.

Un accident heureusement sans gravité entre Ocon et Gasly. Lors du troisième départ arrêté suite au deuxième drapeau rouge, Pierre Gasly et Esteban Ocon se sont percutés sans qu'il n'y ait vraiment de coupable, car les deux pilotes étaient dans un mouchoir de poche et les voitures nombreuses. Mais c'est un sacré coup dur pour Alpine car les deux pilotes français étaient dans les points avant cet accrochage. L'écurie française repart bredouille de Melbourne mais reste optimiste.

«Décevant de repartir bredouille»

Otmar Szafnauer, le directeur de l’équipe Alpine donne son point de vue sur la course, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Même s’il est décevant de repartir bredouilles, nous pouvons être extrêmement satisfaits et positifs sur les performances de nos voitures. Nous avons montré que nous pouvions courir avec nos proches rivaux, nous en rapprocher et être d’une précision chirurgicale quand il le faut. Pierre a réalisé une belle prestation en étant cinquième et en se battant pour un podium avec les Mercedes, Aston Martin et Ferrari une grande partie de la course. Nous devons retenir les points positifs et les utiliser comme motivation pour aller de l’avant. »

«Ces moments soudent l'équipe»