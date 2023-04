F1 : Catastrophe pour Alpine, Gasly et Ocon mettent les choses au clair

Hugo Chirossel

Alpine a perdu gros ce dimanche, lors du Grand Prix d’Australie. Alors que Pierre Gasly était dans le top 5 et qu’Esteban Ocon était 10e, les deux hommes se sont percutés à quelques tours de l'arrivée. Un accrochage qui coûte des points précieux à l’écurie française, mais les deux pilotes souhaitent retenir le positif de ce week-end et se projettent d’ores et déjà sur la suite.

Alpine n’est pas passé loin de réaliser un très gros coup ce week-end, lors du Grand Prix d’Australie. Une course pleine de rebondissement et dont le dénouement a été pour le moins chaotique. À la suite d’un drapeau rouge à quelques tours de l’arrivée, l’écurie française a tout perdu après le restart. Alors que Pierre Gasly et Esteban Ocon étaient respectivement cinquième et dixième lorsque la course est repartie, le premier nommé est venu percuter le second, mettant ainsi fin aux espoirs d’Alpine.

« C'est dur à avaler »

Forcément déçus du résultat final du Grand Prix d’Australie, Pierre Gasly et Esteban Ocon se sont affichés ensemble, dans une vidéo publiée par Alpine sur les réseaux sociaux. « Salut les gars, petit débriefing sur le chemin du retour après Melbourne. C'est dur à avaler, c'est assez merdique comme résultat. Mais sur une note positive, je pense qu'en tant qu'équipe, nous avons montré un très bon rythme pendant la course et il y a certainement des points positifs à tirer de ce week-end, donc nous allons nous concentrer sur cela et avancer ensemble en tant qu'équipe et nous concentrer sur Baku », a déclaré Pierre Gasly, avant de laisser la parole à son coéquipier.

« Nous avançons en tant qu'équipe »