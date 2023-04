F1 : Il fait une énorme prédiction sur Verstappen, Hamilton va enrager

Hugo Chirossel

Double champion du monde, Max Verstappen est encore loin du record de Lewis Hamilton et Michael Schumacher, qui comptent tous les deux sept titres mondiaux à leur actif. Cependant, selon Damon Hill, le Néerlandais est tout à fait capable de battre les deux légendes de la Formule 1. Encore faut-il que le principal intéressé en ait l’envie.

Vainqueur de deux des trois premiers Grand Prix de la saison, Max Verstappen est parti pour aller chercher un troisième titre de champion du monde consécutif. Cependant, son coéquipier Sergio Pérez semble lassé de rester dans son ombre et pourrait lui donner du fil à retordre. D’après Damon Hill, champion du monde en 1996, Max Verstappen est tout à fait capable d’aller chercher le record détenu par Lewis Hamilton et Michael Schumacher, qui comptent tous les deux sept titres mondiaux.

« Je le vois facilement collectionner huit titres de champion du monde »

« Max a fait preuve de plus de maturité et de mesure dans l’application de son formidable talent pendant les courses. Il sait quand agir, quand réagir et quand riposter. Il peut attaquer quand il le faut. Il a toujours une petite réserve de secondes au cas où », a confié Damon Hill dans le podcast F1 Nation . « Je suis certain que Max pourrait devenir le seul détenteur de nombreux records. Le ciel est la limite avec lui. Je le vois facilement collectionner huit titres de champion du monde . »

« J’ai un contrat jusqu’en 2028 et après ça, je verrai »