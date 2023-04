F1 : Accusé par Mercedes, RedBull sort du silence

La rédaction

Comme la saison précédente, RedBull semble intouchable cette année. L’écurie autrichienne occupe la 1ère place du classement des constructeurs, mais Max Verstappen et Sergio Perez font également la course en tête chez les pilotes. Si bien que George Russell (Mercedes) avait accusé l’écurie au taureau de gérer ses courses, et de ne pas se donner à 100 %. Des propos sur lesquels Christian Horner a souhaité rebondir.

Une domination sans partage. Après seulement 3 courses, les 2 pilotes de chez RedBull semblent (déjà) loin de toute concurrence. À vrai dire, Max Verstappen et Sergio Perez semblent davantage destinés à se bagarrer entre eux plutôt qu’à devoir s’organiser face à d’éventuels autres pilotes. Si certains y voient le début d’une potentielle rivalité très intéressante, d’autres comme George Russell préfèrent en rire. Après le Grand Prix d’ Australie remporté par le Néerlandais, le pilote de chez Mercedes déclarait ceci dans le podcast Checkered Flag de la BBC : « Évidemment qu’ils se retiennent. Je pense qu’ils sont gênés de montrer tout leur potentiel. Je pense que de manière réaliste, ils ont probablement un avantage de sept dixièmes sur le reste du peloton » .

F1 : Max Verstappen pousse un nouveau coup de gueule https://t.co/nZ1X4aEEdU pic.twitter.com/CXAJDtKVEC — le10sport (@le10sport) April 10, 2023

Christian Horner l’affirme « Il y a toujours une gestion » dans une course

Et alors que certains pouvaient y voir le début d’un conflit entre les 2 écuries, Christian Horner, patron de RedBull, est plutôt d’accord avec les accusations de George Russell : « Vous savez, il y a toujours une question de gestion dans n’importe quelle course. Comme c’était une course à un seul arrêt à Melbourne– avec un arrêt unique très précoce – il y avait évidemment une question de gestion des pneus, et c’est ce qu’ils (les pilotes Red Bull) ont fait » déclare l’ancien pilote présent au sein de l’écurie autrichienne depuis 2005, dans des propos relayés par le site officiel de la F1.

RedBull confirme que Sergio Perez s’est donné à fond en Australie