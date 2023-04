F1 - Mercedes : Le remplaçant d’Hamilton est déjà trouvé

Arnaud De Kanel

Que fera Lewis Hamilton à l'issue de la saison ? La question de l'avenir du pilote britannique ne cesse de revenir sur la table car aucune décision n'a été communiquée pour l'heure. En attendant, Mercedes a une vision sur le court terme et tient déjà son remplaçant en cas d'absence inopinée pour un Grand Prix.

En fin de contrat à l'issue de la saison, Lewis Hamilton ne cache pas son envie de continuer l'aventure avec l'écurie Mercedes. Mais pour le moment, aucune offre n'a été dégainée et beaucoup de questions se posent sur l'avenir du Britannique d'autant plus que George Russell semble prendre l'ascendant sur son illustre ainé. Pour ce qui est de son remplaçant en cours de saison s'il venait à rater une course, les Flèches d'Argent , par l'intermédiaire de Toto Wolff, ont fait une annonce en dévoilant l'identité de l'heureux élu.

F1 : Hamilton en grand danger chez Mercedes, coup de tonnerre en vue ? https://t.co/geATNjTZd2 pic.twitter.com/9K34347eIV — le10sport (@le10sport) April 16, 2023

Schumacher pour remplacer Hamilton

Comme toutes écuries, Mercedes n'est pas à l'abri qu'un de ses pilotes tombe malade ou se blesse. Ainsi, Toto Wolff a annoncé que Mick Schumacher prendra le volant pour dépanner le temps d'un week-end. « Si l’un de nos pilotes attrape le covid ou se blesse, Mick sera dans la voiture. Point final, fin de la discussion », a déclaré le directeur sportif de l'écurie allemande. Arrivé à l'intersaison en qualité de pilote réserve, Schumacher fait déjà l'unanimité.

«C’est un gars merveilleux«