F1 : Hamilton en grand danger chez Mercedes, coup de tonnerre en vue ?

Arnaud De Kanel

Depuis la saison passée, Lewis Hamilton cohabite avec un jeune garçon plein d'ambitions chez Mercedes : George Russell. Ce dernier ne voit pas la présence du septuple champion du monde comme un obstacle mais plutôt comme une source de motivation. Et après avoir pris le dessus sur lui en 2022, Russell pourrait devenir le premier coéquipier à avoir la peau d'Hamilton.

Avant même le début de l'exercice 2023, beaucoup prédisaient une guerre en interne chez Mercedes suite à la montée en puissance de George Russell. Pour sa première saison chez les Flèches d'Argent , le jeune britannique avait devancé Lewis Hamilton au classement des pilotes. Il réalise un début d'année 2023 une nouvelle fois très prometteur, bien qu'entaché par son abandon en Australie. Malgré tout, Russell est sûr de ses forces. « Pour moi, être coéquipier avec Lewis est une telle opportunité, une opportunité en or. j’ai l’impression que maintenant, j’ai prouvé ma valeur et j’ai prouvé ce dont je suis capable, donc il n’y a pas de pression à cet égard. Je suis là pour faire le meilleur travail possible et je suis dans une position très chanceuse. Je ne m’inquiète pas des statistiques ou de m’assurer que je suis sur le rythme de Lewis ou quoi que ce soit parce que j’ai l’impression d’avoir montré l’année dernière que c’était le cas », a-t-il déclaré pour Square Mile . Jusqu'à présent, Lewis Hamilton a toujours remporté ses bras de fer en interne, cette fois-ci, l'affaire s'annonce un peu plus délicate.

F1 : Hamilton est de retour, Mercedes avait tout vu https://t.co/EqJ6RTuVQP pic.twitter.com/VXn3mq1V05 — le10sport (@le10sport) April 15, 2023

Hamilton met Alonso à la porte

Pour sa première année en Formule 1, en 2007, Lewis Hamilton composait un duo très prometteur chez McLaren avec un Fernando Alonso qui arrivait dans la peau d'un double champion du monde. Bien que rookie, le Britannique avait fait vivre un cauchemar à l'Espagnol, contraint de quitter l'écurie britannique en fin de saison, moins d'un an après son arrivée. Chez McLaren, Hamilton avait poursuivi son bonhomme de chemin sans se faire marcher dessus par Heikki Kovalainen et Jenson Button, les deux pilotes qui ont suivi Fernando Alonso. A son arrivée chez Mercedes, la dictature s'est poursuivie.

Rosberg à la retraite, Bottas écrasé

En panne de résultat avec McLaren, Lewis Hamilton décidait de rejoindre Mercedes en 2013. Dans l'écurie allemande, il avait retrouvé un certain Nico Rosberg. Dès sa première année, le Britannique s'était classé quatrième, soit deux places devant l'Allemand. L'année qui a suivi, Mercedes concevait la W05, la meilleure monoplace du plateau. C'est là que la guerre avec Rosberg a débuté. Des accrochages en course, des prises de bec à répétition... Le chaos total chez une écurie Mercedes désemparée. Hamilton y a fait sa loi en remportant le titre en 2014 puis en 2015 avant que Rosberg ne lui reprenne le graal en 2016. Epuisé par la guerre qu'il menait depuis trois saisons avec son coéquipier, l'Allemand décidait de tirer sa révérence. Une bataille de plus remportée par le Britannique qui n'a fait qu'une bouchée de Valterri Bottas de 2017 à 2021, période la plus faste de sa carrière où il a remporté 4 titres en l'espace de 5 saisons.



Mais avec l'arrivée de George Russell, la donne a bien changé. Alors qu'il sera en fin de contrat à l'issue de la saison, Hamilton devra montrer un visage beaucoup plus conquérant pour se voir proposer un nouveau bail. Il pourrait également décider de son plein gré d'aller voir ailleurs s'il voit que Russell le met à l'amende. A 38 ans, une page va peut-être se tourner pour Lewis Hamilton, avant qu'une nouvelle ne commence à s'écrire chez Ferrari peut-être ?