F1 : Il détrône Hamilton et se lance un défi ahurissant

Pierrick Levallet

Au cours de la dernière décennie, Lewis Hamilton a dominé la F1. Au volant de sa Mercedes, le Britannique a raflé six de ses sept titres de champion du monde. Il y en a néanmoins un qui lui a échappé en 2016. Cette année-là, c'est Nico Rosberg qui a été sacré champion. L'Allemand a d'ailleurs pris sa retraite dans la foulée de son titre, et il a fait un gros aveu sur son choix.

Avec l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation en 2014, Mercedes a été propulsé à l’avant de peloton. Lewis Hamilton en a naturellement profité, raflant un total de six titres au cours de la dernière décennie. Mais en 2016, un sacre a échappé au Britannique. Alors que Mercedes n’était pas vraiment concurrencé par les autres écuries, Lewis Hamilton devait néanmoins lutter avec son coéquipier Nico Rosberg.

F1 : Hamilton chez Ferrari, «tout est possible» https://t.co/Ck89P1ig5I pic.twitter.com/Z8VYLnqfEM — le10sport (@le10sport) April 13, 2023

«Ça a été un choc»

En 2015, l’Allemand était déjà passé proche de remporter un titre puisqu’il avait fini 2e avec 322 points, contre 381 pour Lewis Hamilton. L’autre pilote de Mercedes a alors saisi sa chance l’année suivante. Après une lutte acharnée et une très grande rivalité, Nico Rosberg a fini par être sacré champion du monde en 2016. Et dans la foulée, il a pris sa retraite à seulement 31 ans. Le champion a d’ailleurs avoué que cette transition avait créé un profond choc.

«Je recommençais à partir de zéro»