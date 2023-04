Grand retour en F1 ? Une annonce tombe

Florian Barré

Cette année, Daniel Ricciardo a mis sa carrière de pilote de F1 entre parenthèses. Non prolongé chez McLaren, il est devenu pilote de réserve pour l’écurie Red Bull, derrière Max Verstappen et Sergio Perez. Alors qu’il aurait pu rejoindre Haas cette saison, l’Australien a préféré prendre une année sabbatique dans l’optique d’être à nouveau titulaire en 2024. Et si c’était justement dans l’écurie de Günther Steiner ?

En fin de saison dernière, après avoir refusé de conduire pour Haas, Daniel Ricciardo a eu l’opportunité de prendre le poste de troisième pilote chez McLaren où il venait de passer deux saisons de Formule 1. Finalement l’Australien a préféré retourner chez Red Bull - pour qui il a piloté entre 2014 et 2018 - en tant que pilote d’essai, afin de prendre du recul sur sa carrière. Et si la réunion entre Ricciardo et Haas ne s’est pas faite l’année dernière, elle pourrait bien voir le jour dès 2024.

Steiner se lâche sur le cas Ricciardo

Günther Steiner, manager de Haas, a abordé la possibilité de voir Daniel Ricciardo rejoindre son équipe la saison prochaine. En effet, l’écurie évaluera sans doute le pilote de 33 ans comme une option pour remplacer Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen, tous deux en fin de contrat à la fin de la saison 2023. En s’adressant aux médias lors du Grand Prix en Australie, Steiner a déclaré, relayé par GPFans : « Il est un peu tôt pour parler d'un changement de pilote pour l'année prochaine. Nous allons donc voir comment nous nous débrouillons avec ces pilotes et, bien sûr, à un moment donné, je parlerai peut-être avec lui (Ricciardo), mais je ne peux rien promettre parce que si nos deux pilotes font du bon travail ».

« Je dois lui donner une petite chance »