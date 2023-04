F1 : Mercedes prévoit un record pour Red Bull, c’est la catastrophe

La rédaction

Deux victoires en trois courses pour Max Verstappen et un « perfect » pour Red Bull avec la victoire de Sergio Pérez en Arabie Saoudite. Une hégémonie grandissante qui fait peur à ses poursuivants qui ne se voient pas capables de rivaliser avec l'écurie autrichienne. Et selon le pilote Mercedes George Russell, Red Bull pourrait même battre l'impressionnant record de victoires de son écurie cette année si ce qu'il affirme se réalise.

Max Verstappen et Sergio Pérez se dirigent-ils vers une saison historique en Formule 1? En course pour son troisième titre de champion du monde consécutif, le Néerlandais semble plus armé que jamais pour remporter ce troisième titre. Et quand le pilote néerlandais ne gagne pas, Sergio Pérez se charge de voir le premier le drapeau à damier pour permettre à son équipe de signer une nouvelle victoire. Avec pour le moment un 3/3 de la part de Red Bull, l'écurie peut-elle réaliser un 23/23?

« Je parie qu'ils vont gagner toutes les courses sans exception cette saison»

A la fin du Grand Prix de Bahrein, George Russell confiait : « Red Bull, ce championnat est gagné pour eux. Je ne crois pas que quelqu'un va se battre avec eux cette année. Je parie qu'ils vont gagner toutes les courses sans exception cette saison. Avec le rythme qu'ils ont, je ne vois personne comme challenger. Leur rythme paraît plus faible ce week-end qu'en essais, c'était assez bizarre. Mais ils ont la vie facile actuellement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ne vont pas forcément être en pole tout le temps, car on sait que Ferrari est très compétitif en qualifications. Mais quand on en vient au rythme de course, je pense qu'ils sont dans une position très, très solide. »

Un record dingue à aller chercher

Pour l'instant, le record du plus grand nombre de courses remportées est détenu par Mercedes avec 19 victoires sur 21 lors de l'historique saison 2016. Nico Rosberg avait été sacré champion du monde et avait remporté neuf courses tandis que Lewis Hamilton en avait remporté 10. Avec plus de 90% de victoires cette année-là, seuls les Red Bull semblent armées pour tenter de réaliser ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire de la Formule 1 : remporter toutes les courses d'une saison.