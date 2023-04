F1 : Saison légendaire pour Verstappen, il va exploser Hamilton et Schumacher

Pierrick Levallet

Déjà double champion du monde à 25 ans, Max Verstappen pourrait rafler son troisième titre dès 2023 à 26 ans. Dans cette optique, le pilote de Red Bull ferait déjà mieux que Lewis Hamilton et Michael Schumacher puisqu'il compterait plus de sacres qu'eux au même âge. Le Néerlandais pourrait frapper un grand coup face aux deux légendes, alors que certains estiment qu'il pourrait les détrôner complètement à l'avenir.

« Je suis certain que Max pourrait devenir le seul détenteur de nombreux records. Le ciel est la limite avec lui. Je le vois facilement collectionner huit titres de champion du monde. » Pour Damon Hill, il ne fait aucun doute que Max Verstappen sera l’un des meilleurs pilotes de l’histoire. Pour le champion du monde 1996, il surclassera même Lewis Hamilton et Michael Schumacher (actuels détenteurs du nombre de sacres avec 7 titres remportés). D’ailleurs, Max Verstappen pourrait déjà frapper un grand coup dès cette année pour détrôner le Britannique et l’Allemand.

Verstappen peut devancer Hamilton et Schumacher dans la course au record

Double champion du monde à 25 ans, le pilote de Red Bull pourrait remporter son troisième titre à seulement 26 ans. À titre de comparaison, Lewis Hamilton est devenu triple champion du monde aux alentours de 30 ans en 2015. Michael Schumacher, lui, l’a obtenu vers ses 31 ans. Autrement dit, Max Verstappen pourrait avoir un sacré coup d’avance sur les deux légendes de la F1 dès 2023. Le pilote de Red Bull semble d’ailleurs bien parti puisqu’il pointe à la première place du classement des pilotes après deux victoires en trois courses. Et s’il poursuit sur sa lancée, il pourrait donner raison à Damon Hill et devenir le seul recordman du nombre de titres remportés à l'avenir.

Phénomène de précocité, il surclasse déjà les deux légendes

Par ailleurs, il y a d’autres domaines où Max Verstappen surclasse déjà Lewis Hamilton et Michael Schumacher. Il est par exemple le plus jeune pilote de l’histoire à avoir pris le départ d’un Grand Prix. Le Néerlandais est également le plus jeune à avoir remporté une course, affichant dès ses débuts qu’il était un phénomène de précocité. Il est également le quatrième plus jeune champion du monde, derrière Lewis Hamilton mais devant Michael Schumacher. Déjà en avance sur les deux légendes au niveau des records de précocité, Max Verstappen pourrait bien finir par détrôner totalement l’Allemand et le Britannique à l’avenir.