Décision radicale pour Schumacher en F1, il raconte

Pierrick Levallet

Après deux ans passés chez Haas, Mick Schumacher a fini par être écarté de la F1. L'écurie allemande n'a pas souhaité poursuivre l'aventure avec le pilote allemand et s'est donc séparée de lui à l'issue de la saison dernière. Gunther Steiner, patron d'Haas, n'a d'ailleurs pas manqué de raconter pourquoi il avait pris la décision de remplacer Mick Schumacher.

Fils du légendaire Michael Schumacher, Mick Schumacher a réussi à intégrer la F1 en 2021. L’Allemand s’était engagé avec Haas et était promis à de grandes choses dans la discipline. Mais avec l’écurie américaine, le pilote d’aujourd’hui 24 ans a connu quelques difficultés sur les pistes. Il a notamment été l’auteur de nombreux crashs en deux saisons. À l’arrivée Gunther Steiner a pris la décision de se séparer de Mick Schumacher. Et le patron d’Haas n’a pas manqué de raconter pourquoi.

F1 : C’est confirmé, Alpine veut copier Aston Martin et Alonso https://t.co/un9Upin0X1 pic.twitter.com/wQJHvQgCIj — le10sport (@le10sport) April 14, 2023

«Cela m’a enlevé mes derniers doutes sur le fait qu’il fallait le remplacer»

« Mick avait été incapable d’apprécier la gravité de la situation. Je ne dis pas que personne d’autre dans l’équipe ne fait d’erreur. Nous en faisons tous. Ce n’est pas assez bon cependant. Mick semble incapable d’apprécier ce qu’il se passe dans ces cas-là, au moins publiquement, ce qui est également inquiétant. J’étais médusé devant sa nonchalance. Cela m’a enlevé mes derniers doutes sur le fait qu’il fallait le remplacer. Il parle comme si ce n’était qu’une de ces choses qui arrive en F1 et qu’il n’y avait aucune faute nulle part. Que c’est le jeu. Si vous vous trompez, admettez que vous vous êtes trompé, excusez-vous, puis essayez de vous améliorer. C’est ce qu’il doit faire. Bien que j’aurais préféré qu’il arrête de se crasher » a d’abord confié Gunther Steiner dans son livre Surviving to Drive , racontant tout cela après le Grand Prix de Monaco où Mick Schumacher s’était violemment crashé et avait coupé sa voiture en deux.

«C’est un pilote de F1 pour l’amour de Dieu»