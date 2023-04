F1 : Alonso peut continuer à rêver

Arnaud De Kanel

Lorsqu'il avait annoncé son arrivée chez Aston Martin en août dernier, Fernando Alonso ne se doutait sans doute pas qu'il allait devenir 8 mois plus tard le challenger de Max Verstappen pour le titre. Fort de ses trois podiums consécutifs, le vétéran peut plus que jamais rêver d'un troisième sacre.

Fernando Alonso est la bonne surprise de ce début de saison. Après une année galère chez Alpine où sa monoplace ne faisait que de le lâcher, l'Espagnol retrouve le sourire dans une surprenante écurie Aston Martin, celle qui se rapproche le plus de Red Bull après trois courses. Impressionnant lors des essais hivernaux, Fernando Alonso avait immédiatement confirmé à Bahreïn en signant la 3ème place avant de refaire le même coup à Djeddah deux semaines plus tard. Et même lorsqu'il frôle la catastrophe comme à Melbourne, sa bonne étoile lui permet de rester dans la lutte. Impliqué dans un accident et presque hors course, Alonso avait été reclassé par la direction de course, conservant ainsi sa troisième place pour lui permettre de signer un troisième podium consécutif. Il est, avec Max Verstappen, le pilote le plus régulier depuis le début de saison. Forcément, il se met à rêver d'un troisième titre et se dit prêt à prolonger son contrat s'il échoue cette année.

«Un troisième titre mondial est l’objectif»

« Maintenant, je me retrouve avec la plus longue carrière de tous les temps en F1, et je suis toujours frais, toujours motivé, profitant toujours de chaque jour. Alors oui, il me reste encore quelques années, et j’espère être un prétendant au titre à l’avenir. Un troisième titre mondial est l’objectif, évidemment, mais je pense que pour le moment, nous devons garder les pieds sur terre. L’objectif pour l’équipe est simplement de faire une bonne saison. Elle a eu beaucoup de mal en 2022, donc nous devons bien marcher avant de commencer à courir. Je pense que cette saison 2023 consiste à s’améliorer, à mieux connaître la voiture, à redémarrer un nouveau projet comme au premier jour, et c’est là où nous en sommes en ce moment. J’espère que nous aurons plus de podiums, j’espère que nous nous battrons pour des victoires en course, mais pour se battre pour le championnat, nous devons encore faire progresser l’équipe en place » confiait d'ailleurs Fernando Alonso à propos de ses ambitions. Et si ce n'est pas pour cette année aucun soucis, il veut déjà continuer jusqu'en 2025 !

