F1 : Schumacher enchaîne les crashs, il prend cher

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après deux saisons chez Haas, Mick Schumacher a perdu son baquet au profit du très expérimenté Nico Hülkenberg. Il faut dire qu'avec la mise en place d'un plafond budgétaire, le fils du septuple champion du monde a coûté cher en réparation avec ses nombreuses violentes sorties de piste. Günther Steiner ne s'est d'ailleurs pas privé de tacler le jeune pilote allemand. Retour sur les plus gros crash de Mick Schumacher en F1.

Champion de F3 en 2018, Mick Schumacher avait poursuivi sa progression en Formule 2 où il a également été champion lors de sa seconde saison. Par conséquent, il débarque en Formule 1 en 2021 et récupère un baquet chez Haas. Membre de la Ferrari Driver Academy, le fils du septuple champion du monde débarque donc au sein d'une écurie qui utilise le moteur italien, mais qui se bat en fond de grille lors de sa première saison. Mick Schumacher n'inscrira donc aucun point mais dominera assez facilement son coéquipier, le Russe Nikita Mazepin qui sera d'ailleurs poussé à quitter l'équipe juste avant le début de la saison 2022 à cause de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le jeune allemand va ainsi se mesurer à un pilote bien plus redoutable à savoir Kevin Magnussen. Et alors que la Haas est bien plus compétitive, Schumi Jr va souffrir de la comparaison avec son nouveau coéquipier qui inscrira 25 points grâce à 6 entrées dans le top 10. Le fils du Baron Rouge de son côté ne terminera que deux fois dans les points avec un total de 12 unités à l'issue d'une saison 2022 marquée par plusieurs crashs qui ont coûté très cher à Haas. Et pour cause, alors que la FIA a décidé d'imposer un plafonnement des budgets, la petite écurie américaine ne peut pas se permettre de grosses dépenses pour réparer les monoplaces fracassées par Mick Schumacher, ce qui lui coûtera sa place pour 2023.

Un crash en rentrant au stand, ça ne passe pas

D'ailleurs, le team principal de Haas, Günther Steiner, est revenu sur l'un des crashs de Mick Schumacher en fin de saison dernière. En effet, à Suzuka en octobre dernier, l'Allemand avait fracassé sa monoplace lors de la première séance d'essais libres alors qu'il était dans son tour de rentrée au stand. La piste était mouillée, mais ce n'est pas une excuse pour Günther Steiner qui rappelle que cet accident a fait perdre très cher à l'écurie. « C’est arrivé pendant le tour de rentrée aux stands… de rentrée aux stands ! Alors oui, la piste était humide, peut-être un peu trop par endroits, mais personne d’autre n’a réussi à détruire une voiture alors qu’il rentrait aux stands – seul lui y est parvenu ! A Suzuka, nous avons perdu une voiture au bout de cinq minutes et nous avons dû en construire une autre. Je ne peux pas avoir un pilote dont je ne suis pas sûr qu’il puisse conduire une voiture en toute sécurité lors d’un tour lent. Son accident était tout simplement ridicule. Combien de personnes pourrions-nous employer avec 700 000 dollars ? C’est ce que nous a coûté son accident à Suzuka ! Et c’est moi qui devais maintenant trouver cet argent… », écrit-il dans son livre autobiographique à paraître et intitulé « Surviving to Drive ».

That’s not good. Mick loses control of the car and hits the barriers, on his way back to the pits after the session has finished. He’s out of the car and ok. #HaasF1 #JapaneseGP #FP1 pic.twitter.com/inAxIJos8z — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) October 7, 2022

A Monaco, Schumacher n'y arrive pas

Et si Günther Steiner n'épargne pas Mick Schumacher, c'est surtout parce que ce n'était pas la première fois que le jeune pilote allemand envoyait sa monoplace. C'est notamment arrivé à Monaco... à trois reprises. En 2021, pour sa première participation au Grand Prix monégasque, le fils du septuple Champion du monde provoque l'interruption de la deuxième séance d'essais libres et recommence le lendemain. Lors des EL3, Mick Schumacher va cette fois-ci tapé très fort les barrières situées juste après le virage du Casino, dans la descente menant vers celui du Mirabeau. « Je ne sais pas ce qu'il s'est passé... Je suis désolé... », lâchait-il à la radio.



Rebelote l'année suivante, et de façon bien plus spectaculaire. Cette fois-ci c'est en course que Mick Schumacher va pulvériser sa monoplace qui va même se couper en deux à la sortie des esses de la piscine ! Une image effroyable, mais l'Allemand sortira indemne de cet accident qui coûtera encore une fois très cher à Haas. « Je me sens bien La performance était là et il n'y avait qu'à rester en piste mais malheureusement je n'ai pas pu le faire. Le rythme était soutenu et j'avais l'impression d'être en mesure d'attaquer et de pousser. Malheureusement, je suis allé un peu trop large, probablement environ 10 centimètres mais c'est suffisant pour perdre l'adhérence et on sait comment ça s'est terminé », expliquait Mick Schumacher après la course.

💥 L'énorme crash de Mick Schumacher qui a coupé la Haas en deux ! Le pilote est heureusement indemne mais la perte de contrôle est impressionnante 😳#MonacoGP 🇲🇨 #F1 ▶️ https://t.co/7plkVVV12v pic.twitter.com/g4Khv8TpyO — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) May 29, 2022

La grosse frayeur en Arabie Saoudite

Et ce n'était pas la première fois en 2022 que Mick Schumacher détruisait sa monoplace. En effet, quelques semaines avant le GP de Monaco, l'Allemand avait déjà connu un énorme crash lors des qualifications en Arabie Saoudite. L'impact, à très haute vitesse, est impressionnant et fait craindre le pire pour le pilote dont l'écurie va rapidement donné des nouvelles sur Twitter . « Nous avons entendu que Mick était conscient, sorti de son véhicule et était dirigé vers un centre médical », écrit Haas avant que Mick Schumacher ne rassure également sur les réseaux sociaux. « Salut tout le monde, je voulais juste vous dire que je vais bien. Merci pour vos gentils messages. La voiture était super, on reviendra plus fort », confiait-il. Plus de peur que de mal.

"Il était debout, il va très bien..."@Fmontagny nous donne des nouvelles rassurantes de @SchumacherMick.Voici les images du terrible crash.#SaudiArabianGP 🇸🇦 ▶️ https://t.co/7plkVVV12v pic.twitter.com/hLhNx7yEqJ — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) March 26, 2022

Ses crashs lui font perdre son baquet