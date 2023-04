F1 : Mercedes annonce le remplaçant de Lewis Hamilton

Thibault Morlain

Cette saison, Mercedes a décidé de refaire confiance à Lewis Hamilton et George Russell. Les deux Britanniques sont les deux pilotes titulaires, mais on n'est pas à l'abris d'un couac. Ainsi, il n'est pas exclu qu'un des deux pilotes ne soient pas en mesure de participer à un Grand Prix cette saison. Si tel était le cas, que ferait alors Mercedes ? Toto Wolff a donné la réponse et dévoilé l'identité du remplaçant.

Jusqu'à présent, Lewis Hamilton et George Russell ont piloté leur Mercedes pour les 3 premiers Grands Prix de la saison 2023. Les deux Britanniques tiennent donc leur place, la question est de savoir si cela sera le cas jusqu'à la fin de cet exercice. Un problème est vite arrivé, que ce soit une blessure ou même le Covid-19. Lewis Hamilton est d'ailleurs passé par là en 2020. Le septuple champion du monde avait contracté le coronavirus et était donc dans l'impossibilité de conduire sa Mercedes. Pour le remplacer, Toto Wolff avait fait le choix d'appeler George Russell alors chez Williams, plutôt que les pilotes réserves qui étaient Nyck de Vries et Stoffel Vandoorne.

« Mick sera dans la voiture »

Quels sont donc les plans de Mercedes pour 2023 ? Quelle sera la décision si Lewis Hamilton ne peut pas tenir sa place durant un Grand Prix ? Rapporté par NextGen Auto , Toto Wolff, patron de l'écurie Mercedes, a rendu son verdict : « Si l’un de nos pilotes attrape le covid ou se blesse, Mick sera dans la voiture. Point final, fin de la discussion ». Cela est donc très clair, Mick Schumacher, actuel 3ème pilote chez Mercedes, sera l'élu pour remplacer Hamilton ou bien George Russell .

« C’est un gars merveilleux et je suis ravi de l’avoir chez nous »