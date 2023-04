Clash en Formule 1, Red Bull en veut à Mercedes

La rédaction

Lors du Grand Prix d'Australie chaotique où pas moins de huit voitures ont été contraintes d'abandonner, les plus nostalgiques ont pu assister à un nouveau duel entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, jusqu'au bout de la course. Mais ce duel n'a pas eu l'effet d'une réminiscence positive pour le Néerlandais qui avait déclaré que le Britannique avait été trop agressifs. Des propos appuyés par le directeur de Red Bull, Christian Horner.

Trois drapeaux rouges pour la première fois dans l'histoire de la Formule 1 et donc trois départs arrêtés. D'ailleurs le dernier a eu lieu à deux tours de la fin, ce qui avait considérablement rapproché Hamilton de Verstappen qui avait une dizaine de secondes d'avance avec cet épisode. Heureusement pour Red Bull, ces nouveaux départs n'ont eu aucune conséquence même s'il a pointé du doigt le comportement d'Hamilton lors de la course.

« On a tout à perdre »

Christian Horner, le directeur de l'écurie Red Bull a évoqué ces multiples drapeaux rouges qui auraient pu jouer un mauvais tour à Max Verstappen, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Comme je le disais, quand on mène, on a tout à perdre à partir de là. Cette situation est toujours très frustrante dans ce cas. Pour le dernier départ, il s’agissait simplement de prendre le meilleur départ possible. Nous avions pris deux départs assez moyens lors des deux tentatives précédentes, mais le troisième, il a tout bien fait, et tout le chaos s’est ensuivi derrière lui… heureusement, nous n’y avons pas été mêlés ! Puis le drapeau rouge est sorti, et la course n’a jamais pu être relancée après cela - quelques voitures ont subi pas mal de dégâts à la fin de la course. Le départ arrêté est la partie la plus vulnérable de tout Grand Prix, et nous en avons fait trois, donc il y a toujours cette inquiétude - ce n’est jamais idéal. »

F1 : Verstappen a brisé la malédiction https://t.co/cZKHD4YPfz pic.twitter.com/BHG491Zpob — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

« Les deux Mercedes ont été très agressives »