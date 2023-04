F1 - Mercedes : Le grand Hamilton enfin de retour ?

Arnaud De Kanel

Après une année 2022 chaotique et un début de saison en dents de scie, Lewis Hamilton a retrouvé de sa superbe sur les courbes de l'Albert Park de Melbourne il y a presque deux semaines. Deuxième à l'arrivée derrière l'imbattable Max Verstappen, le Britannique a fait forte impression, notamment en défendant sa place face à Fernando Alonso.

C'est la bonne surprise du Grand Prix d'Australie. Après plusieurs mois de calvaire, Lewis Hamilton a retrouvé le sourire dans une course pourtant chaotique, en montant sur la deuxième marche du podium. En course, il a même dépassé l'intenable Max Verstappen et a livré une énorme bataille à un Fernando Alonso plein de confiance. Ce résultat a fait du bien au moral et permet d'entrevoir de belles choses pour la suite de la saison.

«Un énorme regain d’énergie»

Lewis Hamilton l'avoue lui-même, ce podium est venu donner du baume au coeur de tout le garage Mercedes. « C ’était vraiment inattendu. Évidemment, inattendu avant le début du week-end, mais aussi s’agissant des qualifications, avec une deuxième et une troisième places... nous avons tous été époustouflés et cela a donné un énorme regain d’énergie à toute l’équipe », concédait-il après le Grand Prix dans des propos rapportés par Nextgen-Auto . A Melbourne, au delà de son résultat, c'est son pilotage qui a impressionné. Fernando Alonso était aux premières loges pour assister à cela et il n'a pu que s'incliner face à la performance de Lewis Hamilton.

«Lewis a fait un travail incroyable»