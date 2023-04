F1 : Catastrophe avec Ocon, Gasly «s’est fait voler»

Pierrick Levallet

Le 2 avril dernier, Alpine affichait un rythme intéressant à Melbourne. Pierre Gasly luttait notamment avec la Ferrari de Carlos Sainz Jr pendant une bonne partie du Grand Prix d’Australie. Mais la fin de la course ne s’est pas déroulée comme prévu pour l’écurie française. En effet, Pierre Gasly et Esteban Ocon se sont crashés et ont été contraints d’abandonner. Si le résultat est frustrant, et qu’il estime s’être fait voler son résultat, le pilote de 27 ans préfère néanmoins retenir le positif.

«Ce n’est jamais agréable d’être frustré à ce point»

« L’Australie... par où commencer ? Je pense que, tout d’abord, si l’on regarde les aspects positifs, il s’agit d’un pas satisfaisant dans la bonne direction. En fait, c’était un très grand pas pour l’équipe au niveau du rythme. Je ne veux pas en dire trop sur la course, si ce n’est que je suis satisfait de la façon dont 98% de la course s’est déroulée pour nous. Malheureusement, les circonstances de course ont changé le dénouement et nous sommes repartis les mains vides. Ce n’est jamais agréable d’être frustré à ce point. Faire une bonne performance et se faire voler le résultat à la fin, c’est douloureux » a lâché Pierre Gasly dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«L’Australie est derrière nous»