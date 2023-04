F1 : Catastrophe pour Alonso, Gasly jubile

Pierrick Levallet

En attendant le Grand Prix d'Azerbaïdjan, qui se déroulera le 30 avril prochain, les pilotes de F1 peuvent prendre le temps de souffler un peu après un début de saison intense. Comme Max Verstappen et Charles Leclerc, Pierre Gasly semble d'ailleurs ravi d'avoir cette trêve, contrairement à Fernando Alonso qui préférait être en piste.

Après seulement trois courses, la F1 connaît une petite coupure en ce mois d’avril. Le prochain Grand Prix se tiendra le 30 avril prochain en Azerbaïdjan. Les pilotes auront donc le temps de souffler un peu avant la prochaine courses, et les écuries de travailler sur le développement de leurs monoplaces. Max Verstappen et Charles Leclerc avaient d’ailleurs bien accueilli cette trêve, à l’inverse de Fernando Alonso.

«C’est mieux d’être sur un circuit»

« Je préfère continuer à courir. Evidemment, vous l’utiliserez, cette pause, pour mieux préparer la prochaine course et revoir les trois premières. Et, vous savez, dans mon cas, je suis dans une nouvelle équipe, donc il y a certaines choses que nous voulons revoir. Donc, oui, c’est bien, mais c’est mieux d’être sur un circuit » confiait le pilote d’Aston Martin lorsqu’il avait été interrogé sur le sujet.

Début de saison intense pour Gasly