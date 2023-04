F1 : Ferrari en crise, Leclerc est «énervé»

La rédaction

En grande difficulté cette saison en Formule 1, Ferrari n'échappe pas aux critiques. L'historique écurie n'a placé aucun de ses deux pilotes sur le podium en trois courses et voit même son ambition être mise à mal par les résultats obtenus. Concernant son pilote phare Charles Leclerc, le Monégasque n'a pu terminer qu'une seule course, en Arabie Saoudite où il avait fini 7ème. À Bahreïn et en Australie, il avait été contraint à l'abandonner, ce qui l'a énervé.

Tandis que Charles Leclerc galère en ce début de saison, le bilan est un peu plus reluisant pour Carlos Sainz Jr, l'autre pilote Ferrari quoique faible. L'Espagnol a pu terminer toutes les courses et s'est classé 4ème, 6ème et 12ème lors des trois premières courses. Interrogé sur les critiques concernant la Scuderia Ferrari, il a répondu cash.

« Nous sommes fiers d'être chez Ferrari »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Carlos Sainz Jr évoque ces nombreuses critiques touchant Ferrari : « Nous sommes fiers d’être chez Ferrari et nous voulons faire avancer Ferrari. Et parfois, les commentaires dans les médias ou sur les réseaux sont plus une distraction qu’autre chose. Ils nous tirent vers le bas plutôt qu’ils ne nous aident. Bien entendu, les critiques sont normales parce qu’elles sont méritée. Mais c’est juste que les critiques excessives n’aident pas. Et ce manque d’aide n’est pas exactement ce dont nous avons besoin en ce moment. C’est pourquoi nous essayons de rester à l’écart de tels commentaires. Nous n’avons pas besoin de distractions supplémentaires ou que d’autres personnes nous entraînent vers le bas. »

