F1 : Abattu, Leclerc se fixe un objectif surréaliste

Arnaud De Kanel

Charles Leclerc vit un début de saison cauchemardesque marqué par deux abandons en trois courses. Le pilote monégasque n'est que dixième au classement des pilotes alors qu'il ambitionnait de jouer la gagne avant le lancement des hostilités à Bahreïn. Le moral est touché et désormais, il a pour simple objectif de... terminer une course.

Sur la lignée de sa fin d'année 2022, Charles Leclerc connait un exercice plus que délicat. Contraint à l'abandon à Bahreïn à la suite d'un problème mécanique, pénalisé de dix places sur la grille à Djeddah et sorti de piste dès le deuxième virage à Melbourne, le pilote Ferrari est loin, très loin de ses objectifs. La malchance le poursuit et ses espoirs de titre sont pratiquement envolés. Désormais, il ne lui reste plus qu'à sauver les meubles pour s'éviter une saison blanche. Dépité, il veut y aller étape par étape et souhaite d'abord terminer une course sans encombre.

«Terminer une course sans pénalités ou problèmes est une priorité»

Ce début de saison chaotique a profondément touché Charles Leclerc qui a été contraint de revoir ses plans pour se fixer un objectif aussi simple que surréaliste pour un pilote de son calibre. « Je pense qu’au lieu de penser à des objectifs à long terme, je pense que terminer une course sans pénalités ou problèmes est une priorité. Ensuite, on prend l’élan et on voit ce qui est possible », a-t-il annoncé dans des propos rapportés par Nextgen-Auto. Cela passera notamment par une amélioration drastique de sa monoplace Ferrari.

«Nous devons améliorer la voiture»