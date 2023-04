F1 : Soulagement pour Leclerc, Alonso enrage

Arnaud De Kanel

Le paddock vit une situation complètement inédite. Pour la première fois dans l'histoire, une trêve printanière vient faire son apparition dans le calendrier très chargé de la Formule 1 à cause de l'annulation du Grand Prix de Chine. Forcément, certains sont heureux, d'autres beaucoup moins. Cette pause est une aubaine pour des pilotes à la traine comme Charles Leclerc mais pas pour Fernando Alonso qui voulait profiter de son excellente dynamique du début de saison.

Cette saison de Formule 1 est particulière et elle risque d'être marquée par de nouveaux changements dans les semaines à venir, notamment avec les très discutées courses sprints. Un autre fait inédit vient perturber les pilotes : la trêve printanière. Suite à l'annulation du Grand Prix de Chine, le paddock se retrouve en pause pendant trois semaines mais à la différence de la trêve estivale, les usines restent ouvertes. Ainsi, cela offre une marge de manoeuvre inespérée aux écuries en grande difficulté comme Ferrari. L'occasion de bien travailler et de se remettre la tête à l'endroit pour Charles Leclerc, tandis que Fernando Alonso martèle qu'il aurait préféré être en course.

F1 : Alonso a un énorme avantage, Verstappen peut trembler https://t.co/pkBH71RW4O pic.twitter.com/uhlNRyFdpV — le10sport (@le10sport) April 14, 2023

«Une opportunité de travailler»

Cette pause est forcément bienvenue pour Charles Leclerc et Ferrari, très marqués par ce début de saison chaotique. « Dans la situation dans laquelle nous sommes en tant qu’équipe, nous prenons cela comme une opportunité de travailler autant que possible pendant cette pause - afin d’obtenir des évolutions aussi rapidement que possible et d’être aussi compétitifs que nous le souhaitons le plus tôt dans cette saison. La saison est encore très, très longue, nous n’avons fait que deux courses. Nous sommes donc pleinement motivés pour revenir au top. Et nous allons essayer d’utiliser ces semaines de la meilleure façon possible », confiait le Monégasque. Fernando Alonso partage un avis complètement différent.

«C’est mieux d’être sur un circuit»