F1 : C’est confirmé, Alpine veut copier Aston Martin et Alonso

La rédaction

Auteurs d’un début de saison mitigé, Esteban Ocon et Alpine sont d’ores et déjà tourné vers le Grand Prix d’Azerbaïdjan qui se tiendra à Bakou le 30 avril prochain. Victime d’un accrochage avec son coéquipier Pierre Gasly en Australie, le pilote français souhaite passer à autre chose, et s’inspirer de Fernando Alonso et d’Aston Martin pour réussir à s’améliorer.

Alors qu’Alpine pointe à la 6ème place du classement des constructeurs, les résultats de l’écurie française auraient pu encore être davantage conséquents si Pierre Gasly et Esteban Ocon ne s’étaient pas rentré dedans lors du dernier tour du Grand Prix d’Australie il y a deux semaines. Mais les 2 coéquipiers ont désormais mis cet épisode de côté afin de se concentrer sur le reste de la saison. Le constat et ainsi que l’objectif principal est très clair pour l’écurie basée en Normandie : il faut être les meilleurs derrière les grandes écuries.

F1 : Mercedes prévoit un record pour Red Bull, c’est la catastrophe https://t.co/bSHTQm8Hwn pic.twitter.com/stga9DohrI — le10sport (@le10sport) April 14, 2023

« Bravo à eux », Esteban Ocon salue le travail d’Aston Martin

12ème au classement du championnat du monde avec seulement 4 petits points au compteur, Esteban Ocon ne se laisse pas abattre. Et concernant le potentiel de son écurie, le Français a pris pour exemple la renaissance de Fernando Alonso du côté d’Aston Martin : « Aston Martin a montré qu'il était possible de faire un grand pas en avant en trouvant les bonnes choses, bravo à eux. C'est donc faisable. Si l'on y réfléchit, nous avons fini la saison en décembre, et quand nous l'avons reprise, on était fin février, début mars. Ça fait trois ou quatre mois. Je ne sais pas si Aston aurait été capable de le faire en cours de saison, mais dans trois ou quatre mois, la saison ne sera pas finie. Il faut y croire, sinon rien ne sert de participer » déclare Esteban Ocon dans des propos recueillis par Motorsport.com .

« Beaucoup de détails à améliorer » chez Alpine selon Ocon