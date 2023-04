F1 : Verstappen peut s’affoler, Alonso lâche une annonce troublante

Pierrick Levallet

Déjà impressionnant par sa longévité en F1, Fernando Alonso a bluffé tout le monde en ce début de saison. L'Espagnol lutte pour les premières places en course, alors qu'Aston Martin était habitué à la fin du top 10 les années passées. Le pilote de 41 ans vise d'ailleurs un nouveau titre mondial, même s'il a laissé planer le doute quant à son avenir en F1.

À 41 ans, Fernando Alonso impressionne toujours en F1. L’Espagnol est l’une des grandes surprises de ce début de saison 2023 avec Aston Martin. Le pilote a signé trois podiums en autant de courses jusqu’à présent, alors que l’écurie allemande éprouvait quelques difficultés au moment de se hisser au-delà du top 10 la saison passée. Et malgré une carrière bien remplie, Fernando Alonso a encore un rêve qu’il aimerait réaliser en F1.

F1 - Aston Martin : Alonso flambe grâce à son ancien rival, l'énorme annonce https://t.co/KxwRibbxuV pic.twitter.com/ZPXQgwLWvM — le10sport (@le10sport) April 13, 2023

«Un troisième titre mondial est l’objectif»

« Maintenant, je me retrouve avec la plus longue carrière de tous les temps en F1, et je suis toujours frais, toujours motivé, profitant toujours de chaque jour. Alors oui, il me reste encore quelques années, et j’espère être un prétendant au titre à l’avenir. Un troisième titre mondial est l’objectif, évidemment, mais je pense que pour le moment, nous devons garder les pieds sur terre. L’objectif pour l’équipe est simplement de faire une bonne saison » a-t-il expliqué récemment à NextGen-Auto . Fernando Alonso entendrait bien venir défier Max Verstappen. Mais il a malgré tout laissé planer le doute quant à son avenir et une éventuelle prolongation avec Aston Martin.

«Je ne sais pas si je signerai un autre contrat»