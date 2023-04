Révolution validée en F1, Verstappen va craquer

Pierrick Levallet

Le 30 avril prochain, le Grand Prix d'Azerbaïdjan devrait introduire une nouveauté en Formule 1. À Bakou, nous pourrions en effet assister à deux qualifications afin de dynamiser le week-end. Bien que Max Verstappen ne soit pas un grand fan de ce format, James Vowles valide pour sa part le projet.

À Bakou, pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan, un nouveau format de Sprint débarquera. Afin de rendre le week-end plus dynamique et que la course du samedi ne soit plus liée à celle du dimanche, la F1 devrait introduire deux séances de qualifications. La première se déroulera le vendredi après-midi pour la course principale, et l’autre le samedi matin pour le sprint. Récemment, Max Verstappen confiait ne pas en être un grand fan. « Le format Sprint ? Je n'en suis pas du tout fan. Je pense que lorsque nous mettons en place ce genre de choses, le week-end devient encore plus intense alors que nous avons déjà beaucoup de courses à disputer » avait lâché le pilote de Red Bull. Malgré tout, la révolution a été validée du côté de chez Williams.

« En ce qui concerne le nouveau format (du Sprint), il y a eu avant tout une très bonne réunion au cours de laquelle moi-même et d’autres directeurs d’équipe nous sommes assis et avons discuté de ce qui serait bon pour le sport. Et c’était vraiment ce niveau de discussion, une discussion qui, je pense, n’aurait pas pu avoir lieu de cette manière il y a cinq ans, parce qu’à l’époque, tout était une question d’individus et de ce qui était le mieux pour l’équipe. Nous avons convenu que les EL2 n’étaient probablement pas intéressantes, ça dure une heure, mais nous ne faisons pas grand-chose. Nous tournons en rond parce que nous aimons cela, mais nous n’apprenons pas grand-chose. La question était donc de savoir s’il fallait transformer cette séance en séance de qualification. La discussion autour de la table a été très positive et a montré que c’était probablement une bonne direction à prendre pour le sport. Mais cela doit être fait de la bonne manière » a d’abord expliqué James Vowles à SiriusXM .

