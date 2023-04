F1 : Ferrari charge la FIA, Red Bull lui répond cash

Pierrick Levallet

Ayant dépassé le plafond budgétaire en 2021, Red Bull a vu la FIA lui infliger quelques sanctions. Cependant, Frédéric Vasseur estime que l'écurie autrichienne n'a pas été suffisamment pénalisée pour ses infractions. Red Bull, par l'intermédiaire de Christian Horner, n'a alors pas manqué de répondre au patron de la Scuderia Ferrari.

En 2021, Red Bull a enfreint le règlement de la FIA concernant le plafond budgétaire. L’écurie autrichienne avait dépassé la limite financière de 2,2M$ - soit environ 2M€ - cette année-là et a donc été sanctionné en octobre 2022. Red Bull s’est vu infliger une amende d’un peu plus de 6,3M€ ainsi qu’une réduction de 10% du temps passé en soufflerie et en simulation aérodynamique sur une période d’un an. Mais malgré ces pénalités, l’équipe de Max Verstappen se montre encore largement supérieure à ses autres concurrents. Frédéric Vasseur, le patron de Ferrari, avait alors jugé ces sanctions comme étant « très légères » récemment. Christian Horner n’a alors pas manqué de lui répondre.

F1 : Verstappen peut s’affoler, Alonso lâche une annonce troublante https://t.co/AkmWqEvfNE pic.twitter.com/FtIFlJmt14 — le10sport (@le10sport) April 13, 2023

«Je pense que c’est encore extrêmement prématuré de juger l’impact sur cette saison»

« Tout le monde a une opinion et je pense que tout le monde est libre d’avoir une opinion. L’équipe a fait un excellent travail cet hiver sur le temps limité en soufflerie que nous avons eu pour développer cette voiture, et bien sûr cela aura un impact plus tard dans l’année et en 2024, l’année prochaine. Donc, sur un instantané de trois courses, je pense que c’est encore extrêmement prématuré de juger l’impact sur cette saison, il reste énormément de courses à disputer » a lancé le patron de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«C’est une pénalité difficile malgré ce qu’en pensent nos concurrents»