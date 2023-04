F1 : Alonso a un énorme avantage, Verstappen peut trembler

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un début de saison bien au-delà de ses espérances, Fernando Alonso se refait une jeunesse au volant de son Aston Martin. Le pilote espagnol vient d'enchaîner trois podiums de suite, et il pourrait bien bénéficier d'un avantage important pour faire son retard sur Red Bull. Du côté de l'écurie de Silverstone, on ne cache en tout cas pas ses ambitions colossales.

Surprise de ce début de saison, Aston Martin s'est positionné comme la seconde force du plateau derrière les intouchables Red Bull. Fernando Alonso ne s'est donc pas privé d'en profiter pour décrocher trois podiums en trois courses. Et alors que certains observateurs pensaient que l'écurie de Silverstone finirait par rentrer dans le rang, c'est bien l'inverse qui pourrait se produire. Et pour cause, septième la saison dernière, Aston Martin bénéficie de plus de temps en soufflerie que les écuries mieux classées la saison dernière. C'est à dire celles qui sont aujourd'hui ses rivales ! Cela permet ainsi aux monoplaces vertes de tester beaucoup plus de pièces afin d'apporter des nouveautés et poursuivre sa marche en avant. Tom McCullough, directeur de la performances d’Aston Martin, ne s'en cache pas, c'est un vrai avantage pour les voitures de Fernando Alonso et Lance Stroll.

«C’est définitivement un avantage»

« C’est définitivement un avantage, nous essayons de l’utiliser autant que possible. Plus vous avez de temps, plus vous faites de séances de test dans le tunnel et plus vous pouvez analyser de choses. Nous sommes chaque semaine dans la soufflerie à la recherche de pistes de développement pouvant apporter des performances significatives, tout en gardant à l’esprit le plafond des coûts. À partir de Bakou, des pièces arriveront. C’est vraiment le processus que tout le monde a en ce moment. Mercedes, Ferrari et nous sommes proches depuis les essais. Il y a de petites différences en efficacité, en virage lent, virage moyen, virage rapide. Les voitures font des temps similaires mais elles le font de différentes manières. Notre voiture est plus axée sur les virages que sur la vitesse en ligne droite. L’année dernière, nous avons fabriqué beaucoup d’ailerons arrière pour avoir un aileron arrière optimal pour de nombreux circuits, mais cela coûte très cher. Cette année, nous avons eu le même aileron pendant trois courses. Nous introduirons un aileron arrière à Bakou, où beaucoup d’efficacité est requise », explique-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com , avant d'afficher les ambitions d'Aston Martin.

«L’objectif, c’est bien rattraper Red Bull»