F1 : Enorme coup de tonnerre pour Hamilton ? Il peut souffler

L’année 2008 a été le début du succès de Lewis Hamilton en Formule 1. Alors qu’il pilote pour McLaren, le Britannique remporte son premier championnat du monde devant le Brésilien Felipe Massa alors chez Ferrari. Mais si pendant un temps, ce titre aurait pu être retiré à Lewis Hamilton, cette décision semble désormais impossible.

Lors du championnat du monde en 2008, Lewis Hamilton remporte son 1er titre, devançant Felipe Massa. Le Grand Prix du Brésil (le dernier de la saison) aura pourtant connu son lot de rebondissements, car durant une grande partie de la course, c’est bien le Brésilien qui était censé remporter le titre final. En effet, avant cette course désormais iconique, Lewis Hamilton possédait 7 points d’avance sur son concurrent de chez Ferrari. Mais parti en pôle position, Felipe Massa a, pendant un temps, eu 1 point d’avance sur le Britannique, alors 6ème. Mais lors du dernier virage du GP, Hamilton dépasse la Toyota de Tim Glock pour s’emparer de la 5ème place, ainsi que du titre de champion du monde. Mais ce scénario aurait pu être différent, alors que le patron de la F1 de l’époque, Bernie Ecclestone, avait estimé que le Brésilien avait été « floué » .

Bernie Ecclestone « désolé » pour Felipe Massa

Toujours amer, Bernie Ecclestone avait déclaré avec du recul, qu’il aurait sûrement arrangé les choses en faveur du pilote brésilien : « Je suis toujours désolé pour Massa aujourd’hui. Il a gagné la finale à São Paulo, sa ville natale, et a fait tout ce qu’il fallait. Il a été privé du titre qu’il méritait alors qu’Hamilton a eu toute la chance du monde et a remporté son premier championnat. Aujourd’hui, j’aurais arrangé les choses différemment » .

Aucune chance de perte du titre de 2008 pour Hamilton