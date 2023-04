F1 : Transfert en vue chez Ferrari, il n’en revient pas

La rédaction

Auteur d’un début de saison frôlant la catastrophe, Ferrari espère se rattraper lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan dimanche prochain. Avec Frédéric Vasseur désormais aux commandes, la Scuderia se retrouve dans l’impasse alors que Charles Leclerc semble clairement en manque de confiance. Son partenaire Carlos Sainz Jr est quant à lui embourbé dans des rumeurs de transferts auxquelles il a souhaité réagir.

Rien ne va chez Ferrari. Alors que Charles Leclerc a vu son domicile être révélé sur Internet, Carlos Sainz lui a reçu une pénalité très coûteuse en Australie. Passé de la 4ème à la 12ème place, le « Smooth Operator » avait été marqué de par cette décision des commissaires de course. D’autant que la demande en appel de Ferrari a été rejetée quelques jours plus tard.

Carlos Sainz nie en bloc les rumeurs de transferts vers Sauber

Sous contrat jusqu’en 2024 avec la Scuderia , l’Espagnol a récemment fait l’objet de rumeurs de transfert vers Sauber en 2026. Carlos Sainz, dans un entretien accordé à El Espagnol , a réagi avec surprise face à ce potentiel départ. « Ça me surprend beaucoup. Commencer à parler de 2026 alors que je n'ai même pas de contrat en 2025 me surprend, ce sont des inventions » , conteste le pilote espagnol de Ferrari. « D'un côté, ça me fait rire et, de l'autre, ça me fait chier » .

