F1 : Inquiétude chez Ferrari, il pousse un gros coup de gueule

La rédaction

Censée concurrencer RedBull et Max Verstappen, l’écurie Ferrari patauge en ce début de saison 2023. La faute à un changement de directoire, mais également à un manque de confiance criant chez les 2 pilotes de la Scuderia : Carlos Sainz et Charles Leclerc. L’Espagnol, victime d’une pénalité sévère en Australie, a souhaité tirer la sonnette d’alarme.

Ferrari connaît un début de saison catastrophique. Le Grand Prix d’Australie début avril a témoigné de toutes les difficultés rencontrées par l’écurie italienne depuis le début de saison. Entre l’abandon dès le 1er tour de Charles Leclerc et la 12ème place de Carlos Sainz, la Scuderia dirigée depuis cette saison par Frédéric Vasseur souhaite absolument inverser la tendance lors du GP d’Azerbaïdjan à Bakou. Mais malgré cela, le « Smooth Operator » Espagnol n’a pas caché son pessimisme.

F1 : Ferrari fait une annonce sur Red Bull, Leclerc va paniquer https://t.co/SEk0DlqQkt pic.twitter.com/v0J1MONlne — le10sport (@le10sport) April 16, 2023

Les critiques envers Ferrari «nous tirent vers le bas» peste Carlos Sainz

Dans des propos relayés par ActuF1 , le pilote espagnol s’est plaint du manque de soutien reçu par l’écurie italienne malgré la période compliquée. « Il faut comprendre que nous sommes les plus déçus par cette situation , se lamente Carlos Sainz. Nous sommes tous à fond pour corriger le tir, mais les commentaires négatifs ont parfois tendance à nous tirer vers le bas. »

Crise interne chez Ferrari