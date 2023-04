F1 : L’énorme décision de Fernando Alonso

Arnaud De Kanel

Fernando Alonso est en train de donner tort à ses détracteurs qui voyaient son départ d'Alpine d'un mauvais oeil. Depuis le début de saison, le vétéran s'éclate chez Aston Martin. Toujours obsédé par son rêve de troisième titre, le double champion du monde a fait une grande annonce pour son avenir.

Nombreux sont ceux qui estimaient que Fernando Alonso avait commis l'erreur de trop en décidant de quitter Alpine, 4ème force du plateau en 2022, pour rejoindre Aston Martin, seulement 7ème la saison passée. Force est de constater qu'il avait vu juste car après les trois premiers Grand Prix de la saison, il compte déjà trois podiums et se retrouve dans la lutte pour le titre avec Sergio Perez et Max Verstappen. C'est d'autant plus surprenant de retrouver Alonso à ce niveau qu'il entre dans sa 42ème année. A l'issue de son contrat, en 2024, Alonso aura 43 ans et si ça continue comme cela, il se verrait bien continuer une année de plus.

Alonso veut un titre...

« Maintenant, je me retrouve avec la plus longue carrière de tous les temps en F1, et je suis toujours frais, toujours motivé, profitant toujours de chaque jour. Alors oui, il me reste encore quelques années, et j’espère être un prétendant au titre à l’avenir. Un troisième titre mondial est l’objectif, évidemment, mais je pense que pour le moment, nous devons garder les pieds sur terre. L’objectif pour l’équipe est simplement de faire une bonne saison. Elle a eu beaucoup de mal en 2022, donc nous devons bien marcher avant de commencer à courir. Je pense que cette saison 2023 consiste à s’améliorer, à mieux connaître la voiture, à redémarrer un nouveau projet comme au premier jour, et c’est là où nous en sommes en ce moment. J’espère que nous aurons plus de podiums, j’espère que nous nous battrons pour des victoires en course, mais pour se battre pour le championnat, nous devons encore faire progresser l’équipe en place », a confié le pilote espagnol. Son âge ne lui pose pas problème, Fernando Alonso a les ressources pour poursuivre sa carrière.

...et se dit prêt à continuer jusqu'en 2025 !