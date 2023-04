F1 : Incroyable, Fernando Alonso reçoit un tacle inattendu dans le paddock

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sanctionnés en début de saison pour s'être mal alignés sur la grille de départ, Esteban Ocon et Fernando Alonso ont fait les frais du règlement plus strict mis en place par la FIA en 2023. Néanmoins, Lando Norris s'étonne que les deux anciens coéquipiers chez Alpine aient commis une telle, jugeant qu'il est «assez facile» de se positionner sur la grille.

C'est l'une des nouveautés de la saison. En effet le Code Sportif International de la FIA a évolué et se montre plus strict sur certains points, comme l'emplacement sur la grille de départ. Désormais, la voiture « doit être immobile à l’emplacement qui lui a été attribué sans qu’aucune partie de la zone de contact de ses pneus avant ne se trouve en dehors des lignes (avant et latérales) au moment du signal de départ ». Rien d'insurmontable a priori compte tenu du niveau des pilotes de F1. Et pourtant, Esteban Ocon, à Bahreïn, puis Fernando Alonso, en Arabie Saoudite, se sont fait piéger et ont écopé de 5 secondes de pénalités. Le pilote Alpine a même assuré que cela serait amené à se reproduire dans la saison, ce qui a poussé la FIA à agrandir de 20cm les emplacements sur la grille de départ.

F1 : Catastrophe pour Alonso, Gasly jubile https://t.co/Onl7hCeOSg pic.twitter.com/yw5CBIfz7M — le10sport (@le10sport) April 15, 2023

«C'est assez facile»

Néanmoins, même sans cette nouvelle mesure, Lando Norris estime qu'il n'y a pas de difficultés majeures à se positionner à son bon emplacement sur la grille de départ. « Je pense que c'est facile depuis le premier jour. Je ne trouvais pas qu'ils avaient besoin de changer quoi que ce soit, pour être honnête avec vous. Il suffit de s'aligner dans un carré sur la grille, c'est assez facile », explique le pilote McLaren dans des propos rapportés par Motorsport . Un avis partagé par Valtteri Bottas.

«Je ne vois aucun problème personnellement»