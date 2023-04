F1 : Mercedes acte une révolution surprise, Hamilton valide totalement

Pierrick Levallet

Alors que la F1 reprend du service ce week-end, Mercedes a acté une révolution surprise pendant la pause printanière. En effet, James Allison et Mike Elliott ont échangé leur poste en interne. Et cette modification a été totalement validée par Lewis Hamilton et George Russell, les deux pilotes étant visiblement ravis par ce changement.

En pleine pause printanière, Mercedes a acté une révolution en interne. En effet, James Allison et Mike Elliott ont échangé leur poste. Le premier est redevenu le directeur technique, deux ans après avoir cédé sa place au deuxième. L’écurie allemande espère que ce changement lui permettra de retrouver sa forme d’antan. En tout cas, Lewis Hamilton a totalement validé cette modification.

«Cette réorganisation sera formidable pour l’équipe»

« James a toujours fait partie de l’équipe. Il est évident qu’il se concentrait un peu sur un autre domaine auparavant. Je pense que le fait qu’il a pris un peu de recul pour soutenir Mike et travailler avec lui ne fera que renforcer l’équipe pour l’avenir. Il est évident qu’il a beaucoup d’expérience. Alors oui, cette réorganisation sera formidable pour l’équipe » a confié le septuple champion du monde dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Nous avons probablement mis les deux bonnes personnes à leur bonne place»