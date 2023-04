F1 : Leclerc lâche une réponse sur la rumeur Mercedes

La rédaction

Déjà très loin pour le titre de champion du monde de Formule 1, Charles Leclerc vit et risque de vivre une saison galère. Malgré le changement de directeur d'écurie, Ferrari ne parvient pas à suivre le rythme de Red Bull, chose qu'elle avait réussi à faire par moment la saison dernière. Charles Leclerc réfléchit donc logiquement à son avenir et pourrait atterrir chez Mercedes. Le Monégasque a évoqué cette rumeur.

A titre de comparaison, l'an dernier au même stade, avant la quatrième course, Charles Leclerc était leader du championnat avec 71 points, loin devant Max Verstappen et ses 25 points. Le pilote monégasque avait également remporté deux courses. A deux jours du Grand Prix d'Azerbaïdjan, Charles Leclerc est dixième avec 7 points. A deux reprises, il a dû déclarer forfait pendant la course. Une situation pesante pour Leclerc, qui ne pourra pas se battre pour le titre.

« Des discussions avec Mercedes ? Pas pour le moment »

Faut-il changer d'écurie pour jouer le titre jusqu'au bout ? Charles Leclerc, dont le nom circule du côté de Mercedes, évoque ces rumeurs, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Non, pas encore. Pas pour le moment. Pour l’instant, je suis entièrement concentré sur le projet avec lequel je suis engagé aujourd’hui : Ferrari. Comme je l’ai dit, j’ai entièrement confiance et je suis confiant pour l’avenir. Ensuite, nous verrons. »

« Mais si je dois choisir une équipe, [...] c’est Ferrari »