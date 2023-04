F1 : Red Bull chasse les records, Hamilton et Mercedes tremblent

La rédaction

L'écurie Red Bull part-elle sur une saison historique ? Avec trois victoires en trois Grands Prix, Max Verstappen et Sergio Pérez, les deux pilotes de l'écurie autrichienne participent au début d'une saison légendaire. Rares sont les écuries qui réussissent le début d'année avec trois victoires d'affilées. Si Red Bull est encore loin du record, la petite phrase glissée par George Russell estimant que Red Bull allait remporter toutes courses de la saison pourrait mettre à mal le record de Mercedes. Retour sur les plus longues périodes d'invincibilité depuis le début du millénaire.

Après presque un mois de trêve, la Formule 1 va reprendre ses droits ce week-end en Azerbaïdjan. Une course au format particulier puisque les qualifications auront lieu le vendredi car le samedi se déroulera la nouvelle formule de la FIA, le sprint. Avant la traditionnelle course dimanche. En cas de victoire, Red Bull aura fait le perfect avec un 4/4. Si tel est le cas, ils rejoindront Mercedes qui avait réussi pareil exploit en 2016 et 2020.

Red Bull proche de marquer l'histoire

Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué mais Red Bull semble être dans les meilleures dispositions possibles pour battre les records de Formule 1 les plus fous. Pour l'instant, avant le Grand Prix d'Azerbaïdjan, Red Bull a remporté les trois premières courses, ce qui ne lui été jamais arrivé dans son histoire. En cas de victoire ce week-end, Red Bull aura remporté les quatre premières courses. Mais il lui restera encore du chemin puisque devant eux se trouvent Ferrari avec le légendaire Michael Schumacher qui avait réussi à lui tout seul à remporter les cinq premiers Grands Prix en 2004. Dix ans plus tard, Mercedes, avec Nico Rosberg et Lewis Hamilton remportait les six premières courses.

Le record ultime : 8

Mais le record du plus grand nombre de premiers Grands Prix consécutifs remportés est détenu, encore, par Mercedes. En 2019, lors de la saison qui a vu Lewis Hamilton être sacré pour la sixième fois de sa carrière, Mercedes avait réalisé un départ tonitruant en remportant les huit premières courses de la saison. Du Grand Prix d'Australie à celui de France, Lewis Hamilton en remportait six, contre deux pour Valtteri Bottas. Max Verstappen, déjà, faisait chuter cette hégémonie en remportant le Grand Prix d'Autriche.