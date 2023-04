F1 : Ferrari sanctionné, il enrage

La rédaction

Alors que la saison de Ferrari a connu un début frôlant la catastrophe, Carlos Sainz Jr ne décolère pas. Et pour cause, le pilote espagnol s’est vu sanctionné en Australie pour un accrochage en fin de course avec Fernando Alonso. Plusieurs semaines plus tard, Sainz se dit toujours frustré par cette décision de la FIA.

Que les temps sont rudes chez Ferrari. L’écurie italienne désormais dirigée par Frédéric Vasseur nage en eaux troubles. Charles Leclerc, si flamboyant au début de la saison dernière, enchaîne les contre-performances, lui qui semble également touché dans sa vie privée après que son adresse ait été dévoilée. Pour Carlos Sainz, l’histoire est différente. Initialement 4ème lors du Grand Prix d’Australie début avril, l’Espagnol est finalement descendu à la 12ème place suite à une pénalité de 5 secondes. Ce dernier avait accroché le pneu arrière de son compatriote Fernando Alonso.

Carlos Sainz toujours « énervé » de sa pénalité reçue en Australie

Pour Antena 3 , Carlos Sainz est revenu sur cette décision des commissaires de course. « Je suis toujours énervé. Évidemment, je ferai tout mon possible pour que cela ne se voie pas trop, mais c’est assez injuste et je suis déçu d’avoir été pénalisé. Je lui ai envoyé un message pour m’excuser de l’avoir touché. Ce n’était pas intentionnel. Bien que je me sois plaint de la pénalité, je sais que j’ai fait une petite erreur. Mais il n’y a eu aucune conséquence pour Fernando, chose pour laquelle je suis content. Nous nous verrons à Bakou et tout continuera comme d’habitude » , affirme le pilote de chez Ferrari. Pour rappel, l’écurie italienne avait fait appel de cette pénalité, demande rapidement rejetée de la part de la FIA.

Sainz l’affirme, Aston Martin est devant Ferrari cette saison