F1 : Gros transfert en vue pour Hamilton ?

Désormais âgé de 38 ans, Lewis Hamilton continue d’impressionner les observateurs. Vainqueur de sept championnats du monde, le Britannique avait surpris beaucoup de monde en annonçant son transfert de McLaren vers Mercedes en 2013. Vainqueur de 82 courses au sein de l’écurie allemande, « King Lewis » devrait changer d’écurie selon certains observateurs, qui apprécieraient de le voir chez Ferrari.

Deuxième en Australie au début du mois d’avril, Lewis Hamilton a prouvé qu’il était encore capable de se battre à l’avant de la course. Auteur d’une saison 2022 décevante sur le plan personnel (6ème du championnat du monde, 0 victoire), le septuple champion du monde espérait rapidement rebondir en cette année 2023, qui pourrait selon certains être sa dernière chez Mercedes. Car depuis quelque temps, beaucoup de rumeurs circulent à propos d’une possible arrivée du Britannique chez Ferrari, tandis que l’écurie allemande en profiterait pour récupérer Charles Leclerc…

Cet ancien directeur d’écurie « convaincu » par un transfert de Lewis Hamitlon vers Ferrari

Pour TalkSport , Eddie Jordan - ancien directeur d’écurie - Hamilton ne doit pas hésiter à rejoindre Ferrari. « Je pense qu'il aimerait gagner son huitième titre, mais je suis convaincu qu'il devrait aller chez Ferrari. Mais c'est juste moi qui raconte n'importe quoi. La raison à ça, c'est que je ne veux pas qu'il soit dépassé, et je pense que lorsqu'il était chez McLaren, il s'est bien débrouillé, mais il est rapidement passé chez Mercedes » .

