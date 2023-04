F1 : Verstappen, un pas de plus vers la légende ?

Arnaud De Kanel

Ultra dominateur depuis le début de la saison, Max Verstappen est monté sur le podium à trois reprises. Le Néerlandais a remporté deux des trois courses disputées et il s'envole déjà vers le titre. Sa présence sur la boite à Melbourne lui a permis d'égaler un certain Ayrton Senna.

Cette saison, il y a Red Bull et les autres. Les monoplaces pilotées par Sergio Perez et Max Verstappen sont au dessus du lot et elles profitent logiquement au Néerlandais, leader de l'écurie autrichienne. Verstappen ne boxe pas dans la même catégorie que ses rivaux et il est, avec Fernando Alonso, le seul pilote à ne pas avoir raté un seul podium depuis le début du nouvel exercice. Rien ne semble pouvoir l'inquiéter et il continue d'écrire son histoire et celle de la Formule 1.

Verstappen rejoint Senna au panthéon de la F1

Victorieux à Melbourne, Max Verstappen est monté sur la boite pour la troisième fois de suite en 2023. Avec ce résultat, il compte désormais 80 podiums en carrière, soit le même total que le regretté Ayrton Senna. Il pourrait donc effacer cette trace dimanche prochain à Bakou et il se rapproche encore un peu plus d'autres statistiques du Brésilien. S'il venait à remporter le titre en fin de de saison, Verstappen en totaliserait trois, comme le Brésilien. Il ne manque plus que 4 victoires au Néerlandais pour égaler le compteur du Pauliste (37 victoires pour Verstappen contre 41 pour Senna) mais il y a bien un record qu'il aura du mal à aller chercher : celui du nombre de pole position. Max Verstappen n'est pas un spécialiste des qualifications et il n'en compte 'que' 22 tandis que Senna en avait signé 65. Certains comparent même le pilote Red Bull au triple champion du monde brésilien.

«Il me rappelle beaucoup Ayrton»