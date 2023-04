F1 : Alonso reçoit une grande nouvelle, Verstappen va halluciner

Arnaud De Kanel

La Formule 1 opte pour un système qui vise à resserrer l'écart entre les écuries d'une saison à l'autre. Septième l'an passé, Aston Martin bénéficie de plus de temps en soufflerie que Red Bull, Mercedes ou encore Ferrari. Cet avantage n'est pas à prendre à la légère car Fernando Alonso joue déjà les premiers rôles alors que la saison vient de débuter. A moyen-terme, l'écurie britannique envisage donc de rattraper Red Bull.

Aston Martin est sans aucun doute la surprise de ce début de saison. Larguée les saisons précédentes, l'écurie britannique a signé trois podiums en trois courses avec son pilote star Fernando Alonso. Pour les raisons expliquées ci-dessus, l'Espagnol pourrait se rapprocher un peu plus de son rival pour le titre Max Verstappen. Chez Aston Martin, on y croit...

«Nous sommes chaque semaine dans la soufflerie»

« C’est définitivement un avantage, nous essayons de l’utiliser autant que possible. Plus vous avez de temps, plus vous faites de séances de test dans le tunnel et plus vous pouvez analyser de choses. Nous sommes chaque semaine dans la soufflerie à la recherche de pistes de développement pouvant apporter des performances significatives, tout en gardant à l’esprit le plafond des coûts. À partir de Bakou, des pièces arriveront. C’est vraiment le processus que tout le monde a en ce moment. Mercedes, Ferrari et nous sommes proches depuis les essais. Il y a de petites différences en efficacité, en virage lent, virage moyen, virage rapide. Les voitures font des temps similaires mais elles le font de différentes manières. Notre voiture est plus axée sur les virages que sur la vitesse en ligne droite. L’année dernière, nous avons fabriqué beaucoup d’ailerons arrière pour avoir un aileron arrière optimal pour de nombreux circuits, mais cela coûte très cher. Cette année, nous avons eu le même aileron pendant trois courses. Nous introduirons un aileron arrière à Bakou, où beaucoup d’efficacité est requise », confiait d'ailleurs Tom McCullough, le directeur de la performance chez Aston Martin. Il ne cache pas ses ambitions.

Aston Martin veut rattraper Red Bull