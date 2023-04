F1 : L’incroyable confidence de Lewis Hamilton

La rédaction

Septuple champion du monde, Lewis Hamilton a pendant très longtemps, dominé le monde de la Formule 1. Pilote hors pair, le Britannique a cependant dû rapidement faire ses preuves lors de ses débuts chez McLaren en 2007. Au sein de l’écurie alors dirigée par le patron Ron Dennis, « King Lewis » a appris à gérer ses émotions, lui qui possède une grande nervosité.

2ème lors du Grand Prix d’Australie, Lewis Hamilton (Mercedes) semble avoir réellement lancé sa saison 2023, et ce, après une année décevante. Désormais âgé de 37 ans, le septuple champion du monde est devenu un pilote plein de sagacité, très calme, et toujours bien lucide pendant ses courses. Mais cela n’a pas toujours été le cas.

« Je me suis assuré de gagner tout ce que je pouvais » affirme Hamilton

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Lewis Hamilton est revenu sur sa grosse pression lors de ses premières années chez McLaren. « Être soutenu par McLaren ne m’a pas rendu confiant quant au fait que je pourrais réellement arriver en F1 un jour. Oui, j’étais tellement déterminé mais c’était définitivement de la nervosité que j’étais nerveux tous les jours. Je me réveillais, je travaillais pour essayer de toujours m’assurer que je respectais mon accord avec McLaren - je voulais rester dans les grâces de Ron. Je devais donc m’assurer de gagner chaque course, alors je me suis assuré de gagner tout ce que je pouvais » .

« Je voulais m'assurer le meilleur » se souvient Hamilton