F1 : Catastrophe pour Gasly, Alpine fait une annonce

La rédaction

Alors qu’il était très bien placé pour aller chercher de gros points lors du Grand Prix d’Australie, Pierre Gasly a finalement tout perdu. Le Français a percuté son coéquipier Esteban Ocon, entraînant ainsi l’abandon des deux pilotes. Forcément déçu d’avoir laissé échapper une telle opportunité, Gasly a tout de même retenu du positif de cette course, comme l’a indiqué Pat Fry.

Lors du Grand Prix d’Australie, Alpine n’est pas passé loin de réaliser un très gros coup. Alors qu’il était en cinquième position à Melbourne, Pierre Gasly est parti à la faute en fin de course, entrainant par la même occasion Esteban Ocon, qui était lui aussi dans les points, dans sa chute. Les deux pilotes français ont été contraints d’abandonner et si Pierre Gasly a forcément été frustré, la performance affichée par l’A523 lui a tout de même donné des motifs de satisfaction.

F1 : Hamilton fait une annonce, Mercedes peut souffler https://t.co/cpIPWSJ84m pic.twitter.com/3ddE8E5HaL — le10sport (@le10sport) April 19, 2023

«Il était plus satisfait de pouvoir courir véritablement à ce niveau»

« Même s’il n’était pas heureux d’être passé si près de la cinquième place, il était plus satisfait de pouvoir courir véritablement à ce niveau. Il nous reste 20 courses, apportons les améliorations et voyons si nous pouvons avoir le même rythme et courir parmi les cinq premières voitures. Cette année, si vous vous battez pour la quatrième place, vous vous battez pour la deuxième, c’est aussi serré que ça. Il n’était donc pas en colère, il était plus positif car le rythme était là », a confié Pat Fry, directeur de la technologie chez Alpine , dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Je suis quelqu’un de très positif et j’aime toujours regarder vers l’avant»