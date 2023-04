F1 : «Nous étions immatures», l’incroyable déclaration d’Alonso à Hamilton

La rédaction

Retrouvé du côté d’Aston Martin, Fernando Alonso impressionne son monde à 42 ans. Le pilote double champion du monde n’a jamais caché son envie de retrouver les sommets, et semble bien parti pour devenir l’un des principaux agitateurs de la saison. Mais ce dernier a également connu de nombreux coéquipiers dont Lewis Hamilton. L’Espagnol a livré un beau message à son rival et ancien partenaire.

À eux 2, ils cumulent 9 championnats du monde. Fernando Alonso et Lewis Hamilton, qui se sont côtoyés chez McLaren en 2007, font toujours partie du gratin des pilotes du circuit. Si le Britannique espère toujours pouvoir battre un jour son propre record codétenu avec Michael Schumacher, l’Espagnol, lui, apprécie sa renaissance chez Aston Martin. Respectivement âgés de 42 et de 37 ans, Fernando Alonso et Lewis Hamilton se respectent toujours autant.

F1 : L’énorme décision de Fernando Alonso https://t.co/ceQj0opUV6 pic.twitter.com/AnY99wQvis — le10sport (@le10sport) April 18, 2023

Alonso veut terminer sa carrière aux côtés de Lewis Hamilton !

Interrogé sur de possibles regrets à l’idée de n’avoir piloté qu’une petite année aux côtés de Lewis Hamilton, l’Espagnol de chez Aston Martin ne se cache pas : « C’est difficile à dire, les chemins choisis sont au final si différents. Dans l’idéal, on aimerait se confronter à tous les pilotes dans sa vie ! Mais ce serait bien de terminer nos carrières ensemble avec Lewis, j’adorerais ça. Nous avons eu une saison difficile ensemble chez McLaren, mais nous avons respecté ce que l’autre faisait sur la piste et nous le faisons toujours. La situation cette saison-là n’a pas été bien gérée par nos patrons. Nous étions jeunes. Nous étions immatures. Nous étions ce que nous ne sommes pas maintenant, et nous avions besoin d’une aide de la part du management que nous n’avons pas eue » affirme-t-il dans des propos relayés par Next-Gen Auto .

«Vous ne pouvez pas continuer», Alonso toujours furieux par rapport à son passage chez McLaren