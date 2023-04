F1 : Alonso menacé ? Aston Martin sort du silence

La rédaction

Auteur d’un fabuleux début de saison avec Aston Martin, Fernando Alonso connaît une seconde jeunesse chez l’écurie du richissime Lawrence Stroll. Ce dernier peut également être satisfait des performances de son fils Lance, 4ème derrière l’Espagnol en Australie début avril. Le jeune Canadien prend de l’ampleur, alors que certains estimaient qu’Alonso allait totalement le dominer. Lance Stroll peut-il à l'avenir réellement concurrencer l’Asturien ?

Lors du Grand Prix d’Australie, Aston Martin a frappé un grand coup. Car si Fernando Alonso a finalement terminé 3ème après un gros accrochage, Lance Stroll a également assuré, en réussissant à obtenir une belle 4ème place, permettant ainsi à l’écurie de son paternel de se placer à la 2ème place du classement constructeur derrière RedBull. Malgré un abandon à Djeddah, sa 6ème place également lors du premier GP de la saison à Bahreïn, tend à prouver qu’il faudra compter sur le Canadien pour la suite de la saison.

Aston Martin « pas étonné » de voir Lance Stroll au niveau de Fernando Alonso

« Lance s’améliore, il continue d’apprendre et de travailler avec ses ingénieurs sans arrêt. Vraiment, il s’améliore de plus en plus et je ne suis pas étonné de le voir à un tel niveau face à Fernando. Mais je pense aussi qu’à mesure que la voiture s’améliore, c’est aussi plus facile et vous tirez le meilleur parti de la voiture tout le temps. Il a eu le plaisir de travailler avec Sebastian et maintenant Fernando et ils apportent différentes choses à l’équipe et aussi à Lance. Lance travaille aussi sur sa propre façon de piloter, ce qui est important, mais il a aussi pioché de bonnes choses chez Sebastian. Il commence à le faire chez Fernando » , déclare notamment Tom McCullough, directeur des performances d’Aston Martin dans des propos relayés par Next-Gen Auto .

« C’est très serré » entre Stroll et Alonso, estime le directeur des performances d’Aston Martin