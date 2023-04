F1 - Hamilton : Nouveau transfert légendaire chez Ferrari ?

Thibault Morlain

Dans sa dernière année de contrat chez Mercedes, Lewis Hamilton voit son avenir faire l'objet de nombreuses rumeurs. S'il est question d'une possible prolongation dans son écurie actuelle, un départ est également évoqué par certains. Hamilton est alors envoyé notamment chez Ferrari. Ce transfert pourrait avoir l'effet d'une bombe dans le monde de la Formule 1 et cela ne serait pas la première fois que la Scuderia réalise un transfert XXL.

A 38 ans et toujours en quête d'un 8ème titre de champion du monde, Lewis Hamilton n'entend pas forcément raccrocher maintenant avec la Formule 1. Mais voilà que son avenir chez Mercedes est incertain. Certaines rumeurs l'annoncent partant et le Britannique est notamment envoyé chez Ferrari. « Hamilton chez Ferrari ? Je pense que c'est du 50/50. Ça dépendra du niveau de performances de la Mercedes et de la Ferrari au cours de l'année », expliquait notamment Sébastien Bourdais à ce sujet.

F1 : Inquiétude chez Ferrari, il pousse un gros coup de gueule https://t.co/TOV6ZgWOwQ pic.twitter.com/5qdmxfehGI — le10sport (@le10sport) April 18, 2023

1996 : Le début de l'ère Schumacher

Avec Lewis Hamilton, Ferrari pourrait réaliser un énorme coup. Et ce n'est pas la première fois que cela arriverait pour la Scuderia. Par le passé, l'écurie italienne a réalisé d'autres transferts retentissants. Et le premier qui vient en tête est bien évidemment celui de Michael Schumacher. En 1996, l'Allemand quitte Benetton pour rejoindre Ferrari. La suite, on la connait, déjà double champion du monde, Schumacher remportera 5 autres titres de champion du monde avec la Scuderia.

2015 : L'échec Vettel

Plus récemment, en 2015, Ferrari s'offre un quadruple champion du monde : Sebastian Vettel. Vainqueur de 4 titres consécutifs chez Red Bull, l'Allemand décide de relever un nouveau défi en rejoignant la Scuderia. Au total, Vettel sera resté 6 saisons pour un bilan assez décevant de seulement 14 victoires en Grand Prix alors qu'on attendait plus de lui.

2010 : Alonso déçoit

En 2010, c'était Fernando Alonso qui débarquait lui chez Ferrari. L'Espagnol arrivait de Renault avait notamment le palmarès d'avoir gagné deux titres de champion du monde en 2005 et 2006. La Scuderia rêvait alors à nouveau de remporter le Graal, mais là encore, ça n'a pas été très concluant avec Alonso, vainqueur de 11 Grands Prix en 96 courses avec Ferrari.

2007 : L'arrivée fracassante de Räikkönen

Ferrari aura en revanche vu juste avec le transfert de Kimi Räikkönen en 2007. Transfuge de McLaren, le Finlandais réalise des débuts parfaits avec la Scuderia puisque pour sa première année avec son écurie, il remporte le titre de champion du monde. Parti en 2009, Räikkönen est finalement revenu en 2014 chez Ferrari, jusqu'en 2018, mais cette fois, le bilan n'a clairement pas été le même avec seulement 1 Grand Prix.

1974 : Les succès de Lauda

A l'instar de Räikkönen, Niki Lauda aura lui aussi connu la joie de remporter le championnat du monde de F1 après avoir rejoint Ferrari. C'était en 1974 que l'Autrichien débarque au sein de la Scuderia et c'est la suite suivante qu'il remporte... son premier titre de champion. En effet, 1975, Lauda en remporta un deuxième avec Ferrari en 1977. Avant d'en gagner un 3ème, en 1984, alors au volant d'une McLaren.

1990 : Prost se loupe

En 1990, Alain Prost rejoint Ferrari avec un très gros bagage derrière lui, à savoir 3 titres de champion du monde, remportés chez McLaren. Le Français débarque d'ailleurs au sein de l'écurie italien en étant le champion en titre de Formule 1, voilà que l'expérience aura été expéditive. Prost ne sera resté qu'une saison chez Ferrari et il a rebondi par la suite Williams... où il a remporté un championnat du monde.

1956 : Fangio fait briller Ferrari

Si l'on remonte encore plus loin dans l'histoire de la Formule 1, Ferrari s'était offert en 1956 un autre triple champion du monde avec l'Argentin, Juan Manuel Fangio. Evoluant précédemment au sein de l'écurie Daimler-Benz, Fangio a réussi sa seule et unique saison chez Ferrari puisqu'il a tout simplement remporté le championnat du monde cette année là. La 4ème de ses 5 couronnes mondiales.