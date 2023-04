F1 : Trahison chez Alpine, il revit

La rédaction

Alors qu’Alpine semblait persuadée de pouvoir compter sur lui cette saison, Oscar Piastri avait secoué le monde de la Formule 1 en rejoignant dans la surprise générale l’écurie McLaren. Alors qu’il a enfin pu goûter à la réalité de la compétition, le jeune australien n’a pas tari d’éloges à l’égard de son écurie, mais également de son partenaire Lando Norris.

« Jusqu’à présent, tout s’est bien passé, la relation est formidable pour le moment. Nous nous entendons bien, ce qui est toujours une bonne chose. Nous sommes tous les deux très en phase avec l’équipe sur ce que nous voulons faire. Nous avons des réactions très similaires à celles de l’équipe, ce qui est bien. Nous poussons l’équipe dans la même direction. » , déclare Oscar Piastri dans Beyond the Grid à propos de son coéquipier Lando Norris.

Piastri «veut aller de l’avant» chez McLaren avec Norris

Celui qui avait rendu furieux Alpine en quittant subitement l’écurie française poursuit : « Nous avons tous les deux le même état d’esprit, nous voulons faire progresser l’équipe et c’est la chose la plus importante en ce moment, parce que nous ne voulons pas nous battre pour la neuvième ou la dixième place, ou quoi que ce soit d’autre, pour toujours. Nous voulons revenir à l’avant de la grille, et nous travaillons tous les deux très bien ensemble pour essayer d’aider l’équipe partout où nous pouvons y parvenir. »

Piastri euphorique pour ses débuts en F1 avec McLaren