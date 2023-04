F1 : La crise frappe Mercedes, il annonce le renouveau

La rédaction

Depuis 2 saisons, Max Verstappen et RedBull assoient leur domination sur le monde de la F1, alors que pendant longtemps, cette hégémonie était assurée par Mercedes et Lewis Hamilton. Peu en réussite en ce début de saison 2023, l’écurie allemande espère pourtant revenir à son meilleur niveau. Cela pourrait également passer par de meilleures performances de la part de George Russell. Le Britannique de 25 ans en est d’ailleurs bien conscient.

Lors du Grand Prix d’Australie début avril, Mercedes souhaitait faire d’une pierre deux coups. L’écurie allemande espérait pouvoir se replacer au classement des constructeurs après 2 premières courses décevantes à Bahreïn et à Djeddah. Mais si Lewis Hamilton a terminé 2ème, George Russell lui, a encore déçu. Le pilote de 25 ans a été contraint d’abandonner rapidement après un accrochage alors qu’il s’était pourtant hissé à la 2ème place sur la grille de départ. 7ème au classement du championnat du monde, ce dernier va devoir rebondir.

George Russell «très fier» du travail accompli par Mercedes malgré certains problèmes

Malgré une voiture toujours pas assez rapide, George Russell apprécie les progrès récents effectués chez Mercedes : « Si vous m’aviez dit au début de la saison que je n’obtiendrais qu’une seule victoire et que je terminerais quatrième au championnat des pilotes, j’aurais été assez déçu, car je connais les compétences de Mercedes et je sais à quel point je crois en moi. Mais une fois que nous avons compris que nous n’avions pas une voiture pour nous battre pour le championnat, je pouvais être très fier du travail que nous avons accompli en terminant quatrième, en nous battant presque pour la deuxième place au classement des constructeurs, en gagnant une course avec une voiture qui était loin d’être à la hauteur » , déclare-t-il dans des propos relayés par Next-Gen Auto .

La crise de Mercedes a «renforcé l’unité» de chacun estime Russell