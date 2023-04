F1 : Malaise chez Red Bull, Verstappen raconte tout

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé très jeune en Formule 1, Max Verstappen a toutefois déjà de l'expérience alors qu'il semble idéalement lancé dans la quête d'un troisième titre mondial. Néanmoins, cela ne l'a pas empêché de commettre des erreurs, et le Néerlandais revient d'ailleurs sur la plus gênante de sa carrière jusqu'ici.

En 2015, Max Verstappen débarque chez Toro Rosso avec une solide réputation qu'il ne va pas tarder à confirmer. Et pour cause, il sera rapidement amené à remplacer Daniil Kvyat chez Red Bull et remportera son premier Grand Prix disputé avec l'écurie autrichienne. Néanmoins, le Néerlandais a également connu des moments plus gênants à l'image d'un arrêt au stand anticipé à Austin en 2016.

Verstappen raconte le moment le plus gênant de sa carrière

« C’était en 2016, à Austin, où j’étais en cinquième position je crois, ça n’a pas trop d’importance, parce qu’il y avait très peu d’écart avec les pilotes qui étaient en troisième et quatrième positions. Mon ingénieur m’a dit ’pousse maintenant, pousse maintenant’, et cela m’a fait penser que j’allais devoir m’arrêter sur ce tour, c’est pourquoi j’ai accéléré. J’ai fait un tour et dans les deux derniers virages rapides, tout allait bien, donc je suis rentré aux stands. J’ai pris le virage et je me suis rendu compte qu’on ne m’avait jamais vraiment demandé de m’arrêter. Ils ne m’avaient pas demandé de m’arrêter, et à ce moment-là, je me suis demandé ce que je venais de faire », raconte le double Champion du monde dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com , avant de poursuivre.

«Je lui ai dit "j’ai fait une erreur"»