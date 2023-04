Comparaison légendaire en F1, il va rejoindre Hamilton

Pierrick Levallet

En 2022, Mercedes a choisi de se séparer de Valtteri Bottas pour faire confiance à George Russell pour être le nouveau coéquipier de Lewis Hamilton. Le Britannique a un grand potentiel et est considéré comme l'un des grands espoirs de la F1. D'ailleurs, Damon Hill estime que le pilote de 25 ans arrivera à se hisser à la hauteur du septuple champion du monde un jour ou l'autre.

Pour accompagner Lewis Hamilton sur les circuits de F1, Mercedes a fait le choix de se séparer de Valtteri Bottas en 2022 pour donner sa chance à George Russell. Le pilote d’aujourd’hui 25 ans est l’un des grands espoirs de la discipline. Avec le temps, le Britannique pourrait finir par prendre l’ascendant sur le septuple champion du monde. Il a parfois montré qu’il en était capable la saison dernière, même si Lewis Hamilton semble en bien meilleure posture en ce début d’année 2023. Damon Hill n’hésite d’ailleurs pas à prendre deux légendes en exemple pour expliquer la situation entre les deux pilotes de chez Mercedes.

«George est très rapide et se réjouit du début de sa carrière»

« Niki Lauda a vu arriver Alain Prost. Lorsqu’un pilote plus âgé et expérimenté est confronté à la vitesse d’un jeune pilote, il peut être déprimé ou consacrer son énergie à s’assurer que le résultat de la course est ce qui compte. Il se peut qu’il abandonne un peu lors des qualifications. À la fin de la trentaine, un pilote ne peut plus faire ces tours transcendants. Il se concentre sur la course » a expliqué l’ancien pilote britannique, passé par Brabham et Williams, dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Je suis sûr qu’il finira par égaler Hamilton»