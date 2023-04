F1 : Il annonce une surprise pour l’avenir de Fernando Alonso

La rédaction

Il fallait faire preuve de calme au Grand Prix d'Australie. En effet, la course avait été marquée par trois drapeaux rouges, du jamais vu dans l'histoire de la F1. Dans ce climat électrique, Fernando Alonso avait été irréprochable en restant calme et en échangeant avec son équipe à la radio. Pour Damon Hill, sa reconversion est toute trouvée.

Le Grand Prix d'Australie a été marqué par trois drapeaux rouges suite à plusieurs accidents, un fait inédit dans l'histoire. Forcément, autant d'arrêt peut causer de l'énervement auprès des pilotes. A Melbourne, l'un d'entre-eux était resté calme et parfaitement concentré : Fernando Alonso. Alors que certains pensaient que les monoplaces repartiraient derrière la voiture de sécurité dans l'ordre qui avait été défini après l'accident, Alonso avait rappelé à juste titre que les positions au moment du redémarrage étaient en réalité l'ordre correct en faisant référence au Grand Prix de Silverstone la saison passée. Il a eu gain de cause puisque la course avait été relancée avec les positions qui étaient celles avant l'accident. Cette perspicacité a impressionné Damon Hill qui verrait en lui un très bon avocat mais également un excellent dirigeant d'équipe.

«Je lui demanderais de me défendre dans une accusation de meurtre»

« Nous faisions une blague en disant qu’il devrait être avocat. Je lui demanderais de me défendre dans une accusation de meurtre ! Il connait toutes les règles. Vous attendez cela de la part de quelqu’un qui est en Formule 1 depuis si longtemps et qui a connu toutes sortes d’expériences, mais vous ne pouvez pas le supposer automatiquement », a plaisanté Damon Hill dans le podcast F1 Nation . L'intelligence d'Alonso n'est pas sans rappeler celle de Michael Schumacher pour le Britannique.

«Il finira par devenir chef d’équipe»