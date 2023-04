F1 : Verstappen se rate, la honte pour le champion du monde

La rédaction

Pilote confirmé en Formule 1 avec deux titres de champion du monde d'affilé et un troisième qui lui tend déjà les bras, Max Verstappen a pourtant lui aussi vécu des moments gênants sur la piste en tant que pilote, notamment à ses débuts. Il se souvient de l'un des moments gênants qui l'a le plus marqué dans sa carrière.

Les pilotes vivent des courses haletantes pleines d'adrénalines et ne comprennent pas souvent ce qui leur ai dit dans leur casque. Muni d'un micro et d'un écouteur, Max Verstappen se souvient d'une discussion qu'il avait eu avec son équipe de Red Bull en 2016 à Austin lors du Grand Prix des États-Unis et qu'il avait mal interprétée.

«Tout allait bien, je suis rentré aux stands mais...»

Le pilote Red Bull Max Verstappen raconte, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com une anecdote qui lui était arrivée en 2016 : « C’était en 2016, à Austin, où j’étais en cinquième position je crois, ça n’a pas trop d’importance, parce qu’il y avait très peu d’écart avec les pilotes qui étaient en troisième et quatrième positions. Mon ingénieur m’a dit ’pousse maintenant, pousse maintenant’, et cela m’a fait penser que j’allais devoir m’arrêter sur ce tour, c’est pourquoi j’ai accéléré. J’ai fait un tour et dans les deux derniers virages rapides, tout allait bien, donc je suis rentré aux stands. »

Révolution validée en F1, Verstappen va craquer https://t.co/U9R7Exjcyw pic.twitter.com/NC2eUZGTrn — le10sport (@le10sport) April 14, 2023

«Je me suis rendu compte qu'on ne m'avait jamais demandé de m'arrêter»