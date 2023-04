F1 : Gasly claque la porte, une révolution est annoncée

Arnaud De Kanel

Bercé dans le giron Red Bull depuis ses débuts en Formule 1, Pierre Gasly a pris la décision de s'en aller pour rejoindre Esteban Ocon chez Alpine. Depuis, AlphaTauri traverse une période très délicate qui a poussé le patron de l'écurie Jody Egginton à faire une grande annonce sur le développement des monoplaces.

Pierre Gasly aura passé tout le début de sa carrière dans le giron Red Bull, étant promu notamment durant une saison dans l'écurie première, mais surtout en passant l'intégralité de son aventure dans le groupe autrichien dans les écuries satellites comme AlphaTauri, la dernière en date. C'est à l'automne dernier qu'il décidait de rejoindre Alpine pour écrire une nouvelle page de son histoire. Depuis son départ, AlphaTauri est aux abois. Le directeur technique de l'écurie, Jody Egginton, promet du changement.

«Il y a encore beaucoup d’autres choses à venir»

« Lorsque nous avons développé la voiture au cours de l’hiver, nous nous sommes fixé des objectifs de développement et d’autres aspects. Nous avons atteint certains de ces objectifs et n’en avons pas atteint d’autres. Cette évolution permet d’y remédier. Nous avons commencé à travailler sur ce package avant même d’avoir fait rouler la voiture. Il apporte tous les avantages dont nous avons besoin dans les domaines sur lesquels nous avons prouvé que nous devions travailler. Il s’agit donc d’une première étape, et il y a encore beaucoup d’autres choses à venir. Mais elle apporte des résultats dans les domaines où nous pensons devoir faire les plus grands progrès pour nous rapprocher de nos rivaux, donc nous sommes raisonnablement satisfaits de cela », a déclaré Jody Egginton dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Un travail visant à améliorer l'aérodynamisme de la monoplace est prévu.

«Nous cherchons à rendre la voiture plus stable»